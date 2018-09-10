Собянин набрал 69,89% голосов на выборах мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин лидирует на выборах мэра Москвы по результатам обработки 96,74% протоколов. Согласно данным информационного табло, градоначальник набрал 69,89% голосов.

Как передает Агентство городских новостей «Москва», за кандидата от КПРФ Вадима Кумина проголосовали 11,49% избирателей, а за представителя «Справедливой России» Илью Свиридова — 7,10%. Михаил Дегтярев от ЛДПР и Михаил Балакин от партии «Союз горожан» набрали 6,78% и 1,88% соответственно.

Согласно данным Мосгоризбиркома, явка на выборах мэра столицы 9 сентября составила 30,74%. Избирательные участки закрылись в 22:00. Выборы в единый день голосования проводились в 80 регионах страны.

Ранее на выборах губернатора Нижегородской области большинство голосов набрал врио главы региона Глеб Никитин. Его результат составил 67,75% голосов.