Прямой эфир

Собянин набрал 69,89% голосов на выборах мэра Москвы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Москвы Сергей Собянин лидирует на выборах мэра Москвы по результатам обработки 96,74% протоколов. Согласно данным информационного табло, градоначальник набрал 69,89% голосов.

Чистая конкуренция: как в России прошел единый день голосования
Второй тур губернаторских выборов в Хабаровском крае, «дачные участки» и наблюдатели из общественных палат

Как передает Агентство городских новостей «Москва», за кандидата от КПРФ Вадима Кумина проголосовали 11,49% избирателей, а за представителя «Справедливой России» Илью Свиридова — 7,10%. Михаил Дегтярев от ЛДПР и Михаил Балакин от партии «Союз горожан» набрали 6,78% и 1,88% соответственно.

Согласно данным Мосгоризбиркома, явка на выборах мэра столицы 9 сентября составила 30,74%. Избирательные участки закрылись в 22:00. Выборы в единый день голосования проводились в 80 регионах страны.

Ранее на выборах губернатора Нижегородской области большинство голосов набрал врио главы региона Глеб Никитин. Его результат составил 67,75% голосов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кандидат от ЛДПР с небольшим отрывом обошел действующего главу Хабаровского края
Путин поздравил Собянина с победой на выборах мэра Москвы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017