Кандидат от ЛДПР с небольшим отрывом обошел действующего главу Хабаровского края

Кандидат на пост губернатора Хабаровского края от ЛДПР Сергей Фургал с отрывом в 0,19% обошел на выборах действующего главу региона Вячеслава Шпорта.

По данным Центризбиркома, Фургал набрал 35,8% голосов избирателей, за Шпорта проголосовали 35,6%. Обработано более 60% бюллетеней.

Как сообщает «РИА Новости», вероятно, что в регионе пройдет второй тур выборов. Однако по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, об этом пока преждевременно говорить.

«Пока рано говорить о втором туре, завтра посмотрим», — сказала она вечером 9 сентября.

В свою очередь заместитель председателя ЦИК Николай Булаев пояснил порядок проведения второго тура.

«Для победы в первом туре надо набрать более половины голосов. Иначе первый и второй номера будут соревноваться во втором туре. По закону второй тур назначается через две недели. То есть он должен будет пройти 23 сентября», — сказал он.

9 сентября в России состоялся единый день голосования. Выборы пошли в 80 регионах страны, в 25 из них выбирали губернаторов.

По данным ЦИК, вероятность проведения второго тура сохраняется в Иркутской области и Хакасии.