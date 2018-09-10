Кандидат от ЛДПР с небольшим отрывом обошел действующего главу Хабаровского края
Кандидат на пост губернатора Хабаровского края от ЛДПР Сергей Фургал с отрывом в 0,19% обошел на выборах действующего главу региона Вячеслава Шпорта.
По данным Центризбиркома, Фургал набрал 35,8% голосов избирателей, за Шпорта проголосовали 35,6%. Обработано более 60% бюллетеней.
Как сообщает «РИА Новости», вероятно, что в регионе пройдет второй тур выборов. Однако по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, об этом пока преждевременно говорить.
«Пока рано говорить о втором туре, завтра посмотрим», — сказала она вечером 9 сентября.
В свою очередь заместитель председателя ЦИК Николай Булаев пояснил порядок проведения второго тура.
«Для победы в первом туре надо набрать более половины голосов. Иначе первый и второй номера будут соревноваться во втором туре. По закону второй тур назначается через две недели. То есть он должен будет пройти 23 сентября», — сказал он.
9 сентября в России состоялся единый день голосования. Выборы пошли в 80 регионах страны, в 25 из них выбирали губернаторов.
По данным ЦИК, вероятность проведения второго тура сохраняется в Иркутской области и Хакасии.