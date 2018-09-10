Губернатор Владимирской области Орлова получила 36,42% голосов избирателей

По итогам обработки 100% бюллетеней действующий губернатор Владимирской области Светлана Орлова получила 36,42% голосов избирателей. В регионе состоится второй тур выборов, где ее соперником станет представитель ЛДПР Владимир Сипягин, набравший 31,19% голосов.

Об этом в понедельник, 10 сентября, сообщили в избирательной комиссии Владимирской области.

Третье место занял представитель «Справедливой России» Сергей Бирюков — за него проголосовали 17,48% избирателей. В целом явка на выборах во Владимирской области составила 32,96%.

9 сентября в России состоялся единый день голосования, выборы пошли в 80 регионах страны.

По данным ЦИК, вероятность проведения второго тура сохраняется в Иркутской области и Хакасии.