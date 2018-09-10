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Врио главы Нижегородской области победил на выборах губернатора региона

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Фото: ТАСС/Михаил Солунин
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Врио главы Нижегородской области Глеб Никитин лидирует на выборах губернатора региона с 67,75% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло в ЦИК по результатам обработки 100% протоколов.

Кандидату от КПРФ Владиславу Егорову избиратели отдали 16,63% голосов, а представителю ЛДПР Александру Курдюмову — 6,5%. Галина Клочкова от «Справедливой России» и Александр Быков от «Партии пенсионеров за социальную справедливость» набрали 4,35% и 3,26% голосов соответственно.

Всего в области было открыто 2,2 тыс. избирательных участков, явка на выборы составила 40,52%.

9 сентября в России состоялся единый день голосования. Выборы пошли в 80 регионах страны. 

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