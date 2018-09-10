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Собянин победил на выборах мэра Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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По результатам обработки 100% протоколов на выборах мэра Москвы действующий градоначальник Сергей Собянин набрал 70,17% голосов. Об этом со ссылкой на Мосгоризбирком сообщает «РИА Новости».

Второе место занял выдвинутый КПРФ экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (11,38%). Третье место получил глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов (7,01%).

Кандидат от ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев получил 6,72%, выдвинутый «Союзом горожан» экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин получил 1,87% голосов.

Ранее 10 сентября Центризбирком сообщил, что в четырех российских регионах пройдет второй тур губернаторских выборов, так как ни один из кандидатов не получил более 50% голосов. Это Приморский и Хабаровский края, Хакасия и Владимирская область.

9 сентября в России прошел единый день голосования. Прямые выборы губернаторов состоялись в 22 регионах. Еще в 16 избрали депутатов законодательных органов власти.

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