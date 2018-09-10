Осенние выборы характеризуются рядом новых трендов. Например, появилось новшество, которое показалось мне очень интересным. Впервые кандидаты в депутаты Государственной думы решили послать своих наблюдателей на зарубежные участки.

Кандидат по 98-му одномандатному округу в Госдуму Александр Ярошук (Московский и Центральный район Калининграда, а также 10 муниципалитетов Калининградской области) направил четырех наблюдателей на избирательные участки в Молдавию. Второй кандидат, Олег Евгеньевич Родин, шел по 129-му Нижегородскому округу. Он отправил двух наблюдателей на Мальту. Это очень любопытная тенденция, которую мы будем поддерживать.

Всего же зарубежье приняло участие в выборах в Госдуму, которые проходили в четырех областях: Калининградской, Нижегородской, Самарской и Саратовской. Общее количество проголосовавших — 15 825 человек. Из них 1 091 человек — досрочники. Досрочное голосование мы проводили в пяти странах, в 18 — частичное голосование.

Сегодня мы с коллегами из ЦИК провели встречу с группой международных экспертов. Одиннадцать человек представляют пять стран, которые образуют ядро Европейского союза: Франция, Германия, Италия, Испания и Бельгия. Их представители сами выбирали маршруты. Они посетили выборы во Владимирской, Кемеровской, Новосибирской, Ульяновской, Омской областях, Москве и Подмосковье.

Поскольку мы с ними не состоим ни в финансовых, ни в юридических отношениях, было очень интересно послушать их предложения и оценки. Они обратили внимание, что такого технологического прорыва нет даже на Западе. Коллеги были поражены видеонаблюдением, работой КОИБов, КЭГов. Много вопросов задавали по поводу концепции «Мобильный избиратель». Сильное впечатление на наблюдателей из-за рубежа произвели Москва и Московская область, которые используют эту технологию.

Также международные эксперты высказали свои замечания. По их мнению, нужно увеличивать количество молодых людей среди голосующих. Почему-то у них создалось впечатление, что у нас пассивная молодежь. Также они высказали предложение — в будущем усилить присутствие женщин в списках кандидатов в депутаты разного уровня.

В целом эта кампания показала, что опыт международной электоральной деятельности, которую ЦИК нарабатывал в рамках федеральной кампании последнего времени, отвечает международным, в частности европейским конвенциям и общепризнанным избирательным стандартам. Таким образом Россия вносит свой позитивный вклад в развитие современной региональной и мировой дипломатии.

Автор — член ЦИК, Чрезвычайный и Полномочный Посол, вице-президент Российской Ассоциации международного права

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