Единый день голосования 2018 года состоялся. В 80 из 86 регионов страны прошли кампании разного уровня. 59 референдумов, 25 губернаторских выборов (в 22 регионах — прямых и в 3 — через законодательные собрания), 16 выборов региональных законодательных собраний и 7 — депутатов Госдумы. Цифры восхищают, но еще больше впечатляет то, как слаженно и честно стала работать избирательная машина нашего государства.

Пожалуй, это первое, на что имеет смысл обратить внимание: огромное количество избирательных кампаний — и минимальное количество жалоб. Причем даже со стороны записных критиков, постоянно подвергающих сомнению не итоги голосования, а саму российскую электоральную систему.

Действительно серьезные нарушения, такие как в Улан-Удэ, где заместитель председателя участковой комиссии собственноручно правил бюллетени, не остались без внимания правоохранительных органов. Всё остальное — либо фейки, либо ошибки членов избиркомов, они, в конце концов, тоже живые люди.

Участники выборов также признали отсутствие сколько-нибудь серьезных нарушений, причем буквально в один голос об этом говорят настолько разные политические силы, как КПРФ и «Яблоко».

Поэтому первый и самый главный итог ЕДГ: это был естественный политический процесс. Избирательная система живет, развивается, учится на собственном опыте — и сомнений в результатах выборов нет ни у победителей, ни у проигравших, ни у избирателей, ни у наблюдателей.

Выборы были конкурентными: говорить о тотальном доминировании какой-либо политической силы нельзя. Коммунисты гордятся своими результатами, но им нигде не удалось «перевернуть» ситуацию: КПРФ опередила конкурентов лишь в тех регионах, где их позиции были изначально сильны.

«Единая Россия» вновь на региональном уровне подтвердила свой статус партии власти: в подавляющей части регионов большинство выборных должностей заняли либо представители этой партии, либо поддержанные ею кандидаты. Где-то борьба была более драматичной, где-то — менее, но везде избирательный процесс был конкурентным, органичным, а не искусственным.

Ярким подтверждением этого являются вторые туры губернаторских выборов в четырех регионах, причем «полуфинальные» места поровну поделили представители КПРФ и ЛДПР. Во Владимирской области второй тур — это ясный сигнал Светлане Орловой, которая находится у власти в регионе с 2013 года, о необходимости коррекции методов и практики проводимой ею политики.

В Приморье невысокий результат врио губернатора Андрея Тарасенко можно объяснить не столько традиционными для этого региона межэлитными противоречиями, сколько форс-мажорными обстоятельствами: мощным наводнением, которое обрушилось на край в августе. Природное бедствие негативно сказалось как на явке избирателей, так и на результате кандидата от партии власти.

Но на что следует обратить особое внимание: Тарасенко не хватило до победы в первом туре около 3% голосов. И никому –—ни в администрации региона, ни в избирательной комиссии — даже не пришло в голову пытаться «натянуть» результат, применить «админресурс» и т.д.

И это тоже, безусловно, крайне показательно: доверие к институту выборов важнее сомнительного результата в первом туре.

В целом же можно однозначно констатировать, что кадровая политика президента России, направленная на назначение временно исполняющими обязанности глав регионов молодых и перспективных управленцев с серьезным опытом, полностью оправдала себя. В Нижегородской, Магаданской, Орловской, Новосибирской, Омской, Самарской, Тюменской и многих других областях «кандидаты президента» одержали несомненную победу в первом туре благодаря тому, что с первых дней работы в регионе сумели зарекомендовать себя перед избирателями. Можно не сомневаться, что эта тенденция будет продолжена.

Единый день голосования – 2018 позади. В четырех регионах имена губернаторов станут известны через две недели, но общих итогов это не изменит: российская избирательная система подтвердила, что является открытой для всех готовых соблюдать закон кандидатов независимо от их идеологических предпочтений.

Поэтому не так уж важно, кто победил — всем избранным депутатам и губернаторам нужно будет работать вместе с другими представителями вертикали власти во благо граждан России. Важно то, как они победили — выборы были открытыми и честными, а результат не подлежит ни малейшему сомнению. В итоге победили все мы — избиратели.

Автор — директор Международного института новейших государств

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