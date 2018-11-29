Широким фронтом: президент подключил ОНФ к нацпроектам

Добиться кардинальных изменений в развитии страны без широкого общественного контроля невозможно. Об этом, выступая на съезде «Общероссийского народного фронта», заявил Владимир Путин. В органах власти много порядочных людей, но им необходима поддержка со стороны неравнодушных граждан, подчеркнул президент. Перед страной поставлены масштабные цели, и для их решения требуется участие общественных организаций, считает российский лидер. По мнению главы государства, за годы работы ОНФ доказал свою способность справляться с поставленными задачами. Владимир Путин поручил «фронтовикам» подключиться к выполнению майских указов и привлекать к участию в управлении простых людей — только таким образом, по его словам, можно построить страну, «о которой мечтаем». Эксперты считают, что ОНФ сегодня рассматривается президентом как наиболее эффективный инструмент общественного контроля — в том числе и за реализацией нацпроектов.

Контроль, поддержка и участие

ОНФ доказал, что он полностью отвечает своему предназначению — выполнению задач контроля со стороны общества за государственными решениями и их исполнением, подчеркнул в своем выступлении Владимир Путин. По его словам, это важная для страны общественная структура—- «не забюрокраченная, а работающая напрямую от народа и с народом».

— В самом названии всё сказано. Общероссийский — это значит в масштабах нашей страны глобальный. Народный — это значит тот, кто призван защищать интересы народа, каждого конкретного гражданина нашей страны, — сказал глава государства.

По словам президента, ОНФ справляется с масштабными и очень ответственными задачами, но в «известной степени это просто начало». Владимир Путин призвал общественников вслед за обеспечением безопасности государства сделать «следующий, гораздо более ответственный и гораздо более масштабный, а значит, гораздо более сложный шаг».

ОНФ_2 Президент РФ, лидер «Общероссийского народного фронта» Владимир Путин выступает на съезде ОНФ Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

— Нужно в гражданских отраслях — промышленности, науке, образовании, здравоохранении, в развитии инфраструктуры — сделать то, что мы с вами сделали в сфере обеспечения обороноспособности страны, сделать прорыв по всем этим направлениям, — поставил задачу глава государства.

В органах власти всех уровней много порядочных, профессиональных людей, но здесь абсолютно необходим контроль со стороны общества, подчеркнул Владимир Путин.

— Но этого недостаточно. Нужно, конечно, поддерживать и помогать тем людям в органах власти, которые работают с душой, ответственно. Поэтому второе направление — это поддержка государства, — пояснил он. — Но и третье — прямое участие, ваше участие в выработке, прежде всего, приоритетов развития, особенно на региональном уровне, на местном уровне. Без участия тех людей, которые живут на конкретной улице, в конкретном дворе, в конкретном доме, невозможно решить точно и прицельно то, что нужно для этих людей. Их нужно подвигнуть на участие в этой совместной работе. Итак, контроль, поддержка и участие. Без этих направлений сделать будет почти ничего невозможно.

Президент призвал участников съезда самым активным образом включиться в эту работу, чтобы вместе «действительно построить страну, о которой мечтаем».

— И в этой связи знаю, что у «молодежки» ОНФ есть лозунг, очень хороший лозунг, мне он очень нравится, я к нему полностью присоединяюсь: «Не жди перемен, твори перемены», — заявил Владимир Путин.

Пять вместо трех

На пленарном заседании был избран новый состав центрального штаба ОНФ, в который вошли 68 человек. Главной же интригой стал вопрос новых сопредседателей движения. В последнее время вместо трех сопредседателей в ОНФ был один — вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева. Места Александра Бречалова, назначенного главой Удмуртии, и ушедшего из жизни режиссера Станислава Говорухина оставались вакантными.

На съезде было принято решение об увеличении числа сопредседателей до пяти. Ими стали президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин, проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, ответственный секретарь общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» Елена Цунаева.

На встрече с Владимиром Путиным Леонид Рошаль подчеркнул, что ему совершенно не стыдно за ОНФ и его деятельность, а идея создания «Фронта» «себя оправдала».

ОНФ_1 Члены центрального штаба ОНФ: руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов, депутат Государственной думы РФ Ольга Тимофеева и председатель общественной организации «Федерация независимых профсоюзов России» (ФНПР) Михаил Шмаков (слева направо) во время встречи президента РФ, лидера «Общероссийского народного фронта» Владимира Путина с новым составом центрального штаба ОНФ Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

— Мы фактически являемся инструментом прямой демократии. Я лично не состою ни в каких партиях, и мы не политическая партия, — подчеркнул он. — У всех политических партий задача — борьба за власть. Нам власть не нужна, и мы за власть не боремся. Мы выполняем конкретную задачу, просто у партии — своя дорога, у нас — своя дорога. Много партий ходит к нам, но мы решаем наши конкретные задачи.

По словам Леонида Рошаля, в первую очередь речь идет об исполнении указов главы государства, которые многие нерадивые чиновники слишком рано пытаются снять с контроля.

— Вы даже не представляете, к каким уловкам бюрократического и эпистолярного жанра прибегают, для того чтобы отчитаться за отдельные ваши поручения или снять их с учета. Это важная функция, которую выполняет ОНФ, — отметил он в беседе с президентом.

ОНФ_3 Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль на съезде «Общероссийского народного фронта» в выставочном центре Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Сопредседатель центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров рассказал «Известиям», что Владимир Путин поручил «Народному фронту» взять на контроль исполнение нового майского указа о стратегии развития страны. В осуществлении этого контроля крайне важную роль играет обратная связь с гражданами — то, как они оценивают ход исполнения президентских поручений, подчеркнул он.

— Вместе с тем развитие страны и движение вперед невозможно без кадров — талантливых и целеустремленных людей. Мы считаем одной из своих главных задач дать им возможности для самореализации, собственного развития, — отметил сопредседатель центрального штаба ОНФ. — У «Народного фронта» есть площадки, которые помогают активным гражданам реализовывать свои идеи и предложения. Мы продолжим работать в этом направлении, расширять возможности прямого участия граждан в деятельности движения и решении наиболее важных общественных вопросов. В этом залог благополучия страны.

Ветер перемен

Вслед за изменением в руководстве под новые задачи будет меняться и аппарат организации, сообщили «Известиям» в пресс-службе ОНФ.

— В период формирования организационно-штатной структуры все сотрудники центрального и региональных исполкомов будут временно исполнять свои обязанности в соответствии с законодательством РФ, — рассказал собеседник «Известий».

В руководство ОНФ перешли почти все руководители общественного предвыборного штаба Владимира Путина, отметил в беседе с «Известиями» директор по исследованиям фонда ИСЭПИ Александр Пожалов. Команда поддержки президента, с которой он шел на выборы, продолжит тесную работу вместе с ним над реализацией его предвыборной программы, полагает эксперт.

— Такой состав символизирует основные сферы, за счет прогресса в которых можно добиться прорывного развития страны, о котором говорит президент. Это поддержка талантливых детей по всей стране (Елена Шмелева), решение проблем доступности медпомощи и технологическое развитие в медицине (Леонид Рошаль), собственная современная промышленность с хорошим экспортным потенциалом (Сергей Когогин), подготовка новых управленческих кадров для разных сфер (Алексей Комиссаров), и всё это с опорой на вовлечение общественно активных россиян и молодежи в патриотические проекты (Елена Цунаева), — уточнил Александр Пожалов.

Главной задачей ОНФ, по его словам, был и остается независимый общественный контроль за реализацией президентских указов и нацпроектов.

— Такую работу ОНФ и раньше выполнял эффективно, поэтому президент не стал отказываться от работающего инструмента. Обновленный состав ОНФ к 2021 году сыграет такую же важную роль в обновлении депутатского корпуса на федеральном уровне и в регионах, какую уже сыграл на выборах в Госдуму в 2016 году, — считает политолог.

ОНФ_4 Президент РФ, лидер«Общероссийского народного фронта» Владимир Путин во время встречи с новым составом центрального штаба ОНФ в рамках съезда «Общероссийского народного фронта» Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Двое новых сопредеседателей — Леонид Рошаль и Елена Цунаева — не являются членами ни одной партии. Такой принцип дистанцирования был задан во «Фронте» и раньше, но теперь он выдержан более последовательно, отметил в разговоре с «Известиями» глава АПЭК Дмитрий Орлов. Для коммуникации с обществом и для контроля за властью «внепартийность вполне адекватна», подчеркнул он.

ОНФ остается в повестке, у него есть каналы для проникновения в регионы и налажена коммуникация с общественными организациями, уверен директор фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

— Сейчас ОНФ больше живет в повестке контроля власти. При необходимости возможны попытки его задействования в более мобилизационных проектах, но пока этого не происходило, — отметил политолог.

«Народный фронт» состоялся как инструмент гражданского контроля и канал коммуникации общественности с президентом, считает руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

— Контролировать работу органов власти ОНФ сможет эффектно и эффективно, если в его рядах будут не просто энтузиасты, но и профессионалы. Выполнение задач, поставленных президентом перед этой организацией, предполагает поиск и реализацию новых форматов. Коммуникация с президентом — главное условие эффективного контроля за властью, — полагает политолог.