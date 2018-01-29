ОНФ обновит кадры

Центральный и региональные штабы «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) ждет кадровое обновление. Изменения планируются после завершения президентской предвыборной кампании. Основными претендентами на руководящие должности в обновленной структуре могут стать победители конкурса «Лидеры России», сотрудники аппарата предвыборного штаба Владимира Путина и представители «Молодежки ОНФ». Об этом «Известиям» рассказали несколько собеседников в ОНФ, информацию подтвердил источник, близкий к администрации президента. Эксперты полагают, что «фронт» ждет деполитизация и работа с социальной повесткой.

Детали переформатирования работы и кадрового обновления ОНФ обсуждались 24 января на закрытой встрече членов центрального штаба (ЦШ) «фронта» с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко. Участники совещания рассказали «Известиям», что речь шла о работе «фронтовиков» в предвыборной кампании основного кандидата.

— Многие из членов ЦШ являются депутатами. Поэтому они не могут агитировать за Владимира Путина, но могут призывать граждан проголосовать на выборах, — сообщил «Известиям» один из собеседников.

По его словам, кадровая ротация ЦШ, региональных штабов и исполкомов пройдет осенью, когда состоится съезд движения. Устав ОНФ предусматривает обновление центрального штаба каждые три года, региональных — раз в два года.

— Среди основных кандидатов в исполкомы и штабы — лауреаты конкурса «Лидеры России», члены аппарата предвыборного штаба Владимира Путина, а также кадры, представленные «Молодежкой ОНФ», — добавил собеседник.

Финал конкурса «Лидеры России» пройдет с 6 по 11 февраля в Сочи. Его участники смогут рассчитывать на гранты в 1 млн рублей и зачисление в президентский кадровый резерв. Куратор проекта Сергей Кириенко ранее заявлял, что лауреаты получат возможность «опробовать свои силы» в различных федеральных структурах власти.

В ходе закрытой встречи Сергей Кириенко, по словам участников совещания, сообщил, что, по последним социологическим исследованиям, у ОНФ снизился антирейтинг с 10 до 3%. Он также обсудил с «фронтовиками» реализацию проекта ОНФ по наставничеству, который запустят после мартовских выборов. Участники встречи утверждают, что главной задачей здесь станет ретрансляция этого направления работы на регионы.

В пресс-службе ОНФ «Известиям» заявили, что на встрече с Сергеем Кириенко «обсуждали текущую повестку деятельности «фронта».

Эксперты полагают, что движение ждут новые задачи. Однако снижение антирейтинга ОНФ может быть связано с общим уменьшением активности «народного фронта», говорит директор по исследованиям ИСЭПИ Александр Пожалов.

— В этой президентской кампании значение ОФН объективно занижено, хотя ранее он доказал свою эффективность. Многие «фронтовики» получили депутатские мандаты и поэтому должны больше времени уделять своей законотворческой деятельности, — пояснил «Известиям» эксперт.

При этом Александр Пожалов сомневается, что движение перестанет существовать. Он уверен, что ОНФ сможет создать кадровый лифт для других общественников.

— Раньше «народный фронт» должен был оперативно мобилизовать консервативные силы страны, — считает глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. — Сейчас уровень поддержки президента населением выше, и оперативная мобилизация электората попросту не требуется. Этим и можно объяснить снижение роли ОНФ в президентской кампании.

По мнению эксперта, новые задачи призваны деполитизировать движение, сосредоточив его на социальной повестке.