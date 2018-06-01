«Народный фронт» оптимизируют

В ОНФ ожидается реорганизация — проектный департамент «Общероссийского народного фронта» будет расширен за счет включения в него сотрудников аппаратов всех 15 проектов движения. Об этом «Известиям» рассказал руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов. По его словам, штат начнут сокращать уже летом, но структурная реорганизация начнется только осенью, после съезда. Изменения помогут движению сосредоточиться на выполнении приоритетных задач, поставленных президентом в майском указе, объясняют «фронтовики». При этом в администрации президента обращают внимание, что «Народному фронту» доверяют больше половины россиян.

Вместо действующего проектного департамента в «Народном фронте» планируется создать единый проектный офис, рассказал «Известиям» руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов. Единый офис сформируют на базе существующего проектного подразделения, в его состав войдут сотрудники аппаратов 15 проектов, действующих в ОНФ.

По его словам, вопрос о реорганизации был поднят после подписания президентом нового майского указа. Теперь фронт сфокусирует свою работу на 12 ключевых направлениях, обозначенных главой государства.

— Оптимизация действительно затронет проектный департамент. В него будут включены все команды наших проектов. Сейчас сотрудники находятся на срочных трудовых договорах, которые действуют до осени, то есть до съезда. Сама реорганизация будет осуществлена после него, — рассказал «Известиям» Алексей Анисимов.

Он также отметил, что в ОНФ намерены разработать систему материального поощрения за выполнение задач. В частности, будут введены KPI, выполнение которых будет премироваться суммами до 25 тыс. рублей. При этом Алексей Анисимов не уточнил, изменятся ли сами условия оплаты труда.

Не все действующие сотрудники будут востребованы для выполнения новых задач, заявил глава исполкома «Народного фронта». Оптимизация штата, по его словам, начнется «уже сейчас, в течение лета». Однако он уверен, что у покидающих движение сотрудников не возникнет сложностей с трудоустройством.

— Новый тренд на обновление, обозначенный президентом, реализуется не только у нас в ОНФ, но и в Госдуме, правительстве и в администрации президента, — сказал Алексей Анисимов.

Всего в ходе реорганизации сократят около 20% сотрудников проектных аппаратов, полагает источник «Известий» в федеральном исполкоме ОНФ. О таком же объеме сокращений сообщил и экс-участник «Народного фронта», который поддерживает контакт с бывшими коллегами.

Проекты иногда дублируют друг друга, признал сотрудник одного из штабов, комментируя предстоящую реорганизацию. Например, в движении одновременно действуют проекты «Народная оценка качества» и «Народная экспертиза». В беседах с «Известиями» собеседники в ОНФ называют структурные изменения ожидаемыми и напоминают, что по уставу движения в этом году должен пройти учредительный съезд ОНФ. На нем предстоит выбрать новый состав исполкома, региональных и центрального штабов.

По мнению главы фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, грядущие изменения — нормальный процесс.

— Сама по себе реорганизация, скорее, признак живущего организма, он без этого не может, — отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что любая реорганизация ведет к временному снижению активности. Вопрос в том, как быстро ОНФ возобновит активность — по этому признаку можно будет судить о состоянии движения, уверен политолог.

«Общероссийский народный фронт» создан в мае 2011 года. На сегодняшний день ОНФ доверяют 53% россиян, с недоверием к организации относятся лишь 2,5%, отметил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко на состоявшемся в среду расширенном заседании центрального штаба движения. По его мнению, сейчас ОНФ — это «организация с лучшим в стране соотношением доверия и недоверия».