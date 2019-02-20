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Путин посоветовал Вашингтону подсчитать скорость российского оружия

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин предложил Вашингтону подсчитать скорость и дальность новых видов российского оружия и только после этого принимать решения, которые могут создавать дополнительные угрозы для РФ.

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«Мы видим, что имеем дело с деятельными, очень талантливыми людьми, однако среди правящего класса Соединенных Штатов много и таких, кто излишне увлечен идеей своей исключительности и своего превосходства над всем остальным миром», — сказал глава государства, выступая с посланием Федеральному собранию в среду, 20 февраля.

«Но считать-то они умеют… Пусть подсчитают дальность и скорость наших перспективных систем оружия», — подчеркнул Путин.

По его словам, Россия больше не планирует инициировать переговоры с США по поводу разоружения. Москва готова к диалогу, однако обсуждение такого вопроса должно проходить на основе равноправного партнерства.

«Мы готовы к переговорам по разоруженческой тематике, но стучаться в закрытую дверь больше не будем», — заключил президент.

Путин выступил с посланием Федеральному собранию в 15-й раз. Мероприятие прошло 20 февраля в Гостином дворе.

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