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Путин рассказал о приоритетах российской внешней политики

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к Федеральному собранию заявил, что в международной политике нужно находить развязки, а не диктовать условия.

«Выстраивать отношения с нами — значит находить совместные развязки, причем в самых сложных вопросах, а не пытаться диктовать условия», — рассказал глава государства в среду, 20 февраля.

По его словам, приоритеты российской внешней политики предельно открыты: это укрепление доверия, расширение экономического и торгового сотрудничества, борьба с мировыми угрозами, развитие культуры, образования, науки и технологий, снятие барьеров для общения между людьми.

Президент также выразил надежду, что Евросоюз пойдет на реальные шаги по восстановлению нормальных экономических и политических отношений с Россией. В таком сотрудничестве заинтересован как крупный, так и мелкий бизнес, а также обычные граждане европейских стран, сказал Путин.

Он также призвал укреплять взаимодействие в рамках союзного государства РФ и Белоруссии, в том числе углублять координацию в экономике и во внешнеполитической сфере.

Путин выступает с посланием Федеральному собранию 15 раз. Мероприятие проходит в Гостином дворе.

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