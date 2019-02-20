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Путин призвал развивать культуру, медицину и образование в регионах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин заявил, что государство выделит свыше 17 млрд рублей на строительство и реконструкцию сельских домов культуры. С таким заявлением он выступил в среду, 20 февраля, во время оглашения послания Федеральному собранию.

«Для людей важно то, что реально сделано, что улучшает их жизнь»
Главные цитаты из ежегодного послания Владимира Путина

Кроме того, российский лидер предложил сделать бессрочной льготу по уплате налога на прибыль для образовательных и медицинских организаций и распространить ее на региональные и муниципальные музеи, театры и библиотеки.

Путин напомнил, что в настоящий момент медицинские и образовательные организации освобождены от налога на прибыль, однако эта льгота перестанет действовать 1 января 2020 года.

Владимир Путин в среду оглашает ежегодное послание Федеральному собранию в Гостином дворе в Москве. На мероприятие аккредитован 761 журналист. К российскому парламенту президент обращается уже в пятнадцатый раз.

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