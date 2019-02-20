Путин призвал развивать культуру, медицину и образование в регионах

Президент России Владимир Путин заявил, что государство выделит свыше 17 млрд рублей на строительство и реконструкцию сельских домов культуры. С таким заявлением он выступил в среду, 20 февраля, во время оглашения послания Федеральному собранию.

Кроме того, российский лидер предложил сделать бессрочной льготу по уплате налога на прибыль для образовательных и медицинских организаций и распространить ее на региональные и муниципальные музеи, театры и библиотеки.

Путин напомнил, что в настоящий момент медицинские и образовательные организации освобождены от налога на прибыль, однако эта льгота перестанет действовать 1 января 2020 года.

Владимир Путин в среду оглашает ежегодное послание Федеральному собранию в Гостином дворе в Москве. На мероприятие аккредитован 761 журналист. К российскому парламенту президент обращается уже в пятнадцатый раз.