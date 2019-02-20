Послание президента Федеральному собранию. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин в среду, 20 февраля, в 15-й раз обращается с посланием Федеральному собранию. Ожидается, что глава государства осветит ход реализации нацпроектов, а также затронет темы повышения качества жизни, улучшения экологии и др.

На мероприятие аккредитован 761 журналист из российских и зарубежных СМИ.

Во второй раз в истории церемония пройдет за пределами Кремля и в I квартале, а не в конце года. В прошлом году российский лидер выступил 1 марта в Манеже. Тогда послание стало рекордным по продолжительности — 1 час 55 минут.

В этот раз обращение главы государства состоится в Гостином Дворе, на ближайших улицах перекрыто автомобильное движение на время проведения мероприятия.

Портал iz.ru ведет прямую трансляцию выступления Владимира Путина.