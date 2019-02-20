Путин призвал рекультивировать все проблемные свалки к 2024 году

Российский лидер Владимир Путин призвал создать цивилизованную и безопасную систему переработки отходов. Об этом он рассказал во время своего обращения к Федеральному cобранию в среду, 20 февраля.

Путин подчеркнул, что вопрос переработки мусора — это крайне болезненная тема, в России е. никогда основательно не занимались. Президент выразил недоумение, почему рядом со свалками строят дома. По его словам, отмахиваться от такой проблемы недопустимо.

«Надо повысить обработку отходов с 7–8% до 60%, нельзя накапливать новые миллионы тонн мусора», — сказал российский лидер, отметив, что решение экологических проблем — это ответственность каждого гражданина страны.

Глава государства заключил, что все проблемные свалки должны быть рекультивированы к 2024 году.

Владимир Путин 20 февраля оглашает ежегодное послание Федеральному собранию в Гостином дворе. На конференции присутствует 761 аккредитованный журналист из российских и зарубежных средств массовой информации. Мероприятие проходит в 15-й раз.