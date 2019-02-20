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Путин призвал поддержать индивидуальное жилищное строительство

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин призвал правительство РФ и Центробанк разработать программу поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом он рассказал в среду, 20 февраля, в ходе обращения к Федеральному собранию.

«Необходимо семье дать возможность не только покупать готовое жилье, но и строить свой дом на своей земле», — сказал президент, уточнив, что правительство и Банк России должны разработать удобные и доступные финансовые инструменты для поддержки индивидуального жилищного строительства, так как эта сфера не охвачена ипотекой.

Владимир Путин оглашает послание Федеральному собранию в Гостином дворе 20 февраля. На мероприятие аккредитовали 761 журналиста из российских и зарубежных средств массовой информации. В общей сложности президент выступал 14 раз с посланием Федеральному собранию.

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