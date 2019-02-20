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Путин призвал добиться возобновления естественного прироста населения РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия вошла в сложный демографический период, необходимо добиться возобновления естественного прироста населения. Такое заявление он сделал в среду, 20 февраля, в ходе своего обращения к Федеральному собранию.

«Причины снижения рождаемости объективны, провал начался со времен войны, смириться с этим фактом нельзя», — сказал глава государства. По его словам, переломить негативные тенденции удалось в начале 2000-х, когда казалось, что сделать это вообще невозможно. Президент выразил уверенность, что добиться возобновления естественного прироста населения удастся к 2023–2024 годам.

Владимир Путин оглашает ежегодное послание Федеральному собранию 20 февраля, мероприятие проходит в Гостином Дворе. На конференцию аккредитован 761 журналист российских и зарубежных СМИ.

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