Путин призвал добиться возобновления естественного прироста населения РФ

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия вошла в сложный демографический период, необходимо добиться возобновления естественного прироста населения. Такое заявление он сделал в среду, 20 февраля, в ходе своего обращения к Федеральному собранию.

«Причины снижения рождаемости объективны, провал начался со времен войны, смириться с этим фактом нельзя», — сказал глава государства. По его словам, переломить негативные тенденции удалось в начале 2000-х, когда казалось, что сделать это вообще невозможно. Президент выразил уверенность, что добиться возобновления естественного прироста населения удастся к 2023–2024 годам.

Владимир Путин оглашает ежегодное послание Федеральному собранию 20 февраля, мероприятие проходит в Гостином Дворе. На конференцию аккредитован 761 журналист российских и зарубежных СМИ.