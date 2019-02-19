Стало известно, какие газеты и журналы читает Путин

Президент России Владимир Путин выписывает 23 издания, в числе которых «Известия», Forbes, «Вокруг света», «Охота и рыбалка — ХХI век» и «Коммерсантъ». Об этом во вторник, 19 февраля, сообщает РБК.

Издание отмечает, что год назад в контракте администрации президента было указано, для кого заказывается пресса (абонент 1 — президент, абонент 2 — официальная загородная резиденция «Огарево-2» и т.д.). В новом году персоналии абонентов не указаны, однако получатели газет и журналов также обозначены номерами. Так, Путин получает практически тот же набор газет и журналов, что и годом ранее.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, если его номер в списке не изменился, в 2019 году перестал выписывать журнал Geo, который перестал выходить в России в 2018 году, зато начал читать Tatler. В остальном его список прессы повторяет тот, что выписывает президент.

15 января Песков заявил, что в Кремле и резиденции президента «Огарево-2» есть практически полный набор газет и журналов. По его словам, глава государства очень многое из этого читает. А также смотрит новости в интернете.