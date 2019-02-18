Путин провел встречу с главой «Ростелекома»

«Ростелеком» оценил подключение к интернету 40 тыс. школ в 40 млрд рублей. Глава компании Михаил Осеевский: в эту сумму включена оплата трафика до 2025 года.

Второе, основное, направление работы — программа развития цифровых технологий в прокуратуре. Кроме того, «Ростелеком» продолжает проводить сеть в удаленных населенных пунктах.