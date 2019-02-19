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Путин обсудил с королем Саудовской Аравии взаимодействие в сфере углеводородов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд обсудили ситуацию на мировом рынке углеводородов и договорились и дальше координировать действия в этой сфере. О телефонном разговоре между лидерами двух стран проинформировала пресс-служба Кремля.

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В ходе переговоров Путин и король Саудовской Аравии рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. При этом обе стороны отметили достижение высокого уровня взаимодействия между странами, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Лидеры двух государств также выразили общий настрой на дальнейшее укрепление многоплановых российско-саудовских связей.

«При обмене мнениями по ситуации на мировых рынках углеводородов подтверждена готовность к продолжению координации между Россией и Саудовской Аравией», — говорится в сообщении, опубликованном 19 февраля на сайте Кремля.

Кроме того, Путин и король Саудовской Аравии обсудили график предстоящих контактов на различных уровнях.

Ранее в этот же день Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) сообщила, что Москва ведет переговоры с Катаром и Саудовской Аравией по вопросам поставок систем ПВО С-400 «Триумф».

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