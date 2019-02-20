Путин предложил с 2020 года увеличить выплаты за детей до двух прожиточных минимумов

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2020 года увеличить выплаты за первого и второго ребенка до двух прожиточных минимумов. Об этом он заявил в ежегодном послании Федеральному собранию 20 февраля.

Глава государства также подчеркнул, что РФ должна добиться возобновления естественного прироста населения в 2023–2024 годах.

Президент заявил о необходимости снизить налоговую нагрузку на семьи с детьми, повысить пособия для детей по инвалидности до 10 тыс. рублей, освободить от налогов 6 соток, которые принадлежат многодетным семьям. Правительству и Банку России было поручено снижать ипотеку до девяти процентов.

Послание Путина Федеральному собранию проходит в 15-й раз. На мероприятие аккредитован 761 журналист из российских и зарубежных СМИ. Во второй раз в истории церемония пройдет за пределами Кремля и в I квартале, а не в конце года. В прошлом году российский лидер выступил 1 марта в Манеже. Тогда послание стало рекордным по продолжительности — 1 час 55 минут.