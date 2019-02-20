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Путин предложил с 2020 года увеличить выплаты за детей до двух прожиточных минимумов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2020 года увеличить выплаты за первого и второго ребенка до двух прожиточных минимумов. Об этом он заявил в ежегодном послании Федеральному собранию 20 февраля.

«Для людей важно то, что реально сделано, что улучшает их жизнь»
Главные цитаты из ежегодного послания Владимира Путина

Глава государства также подчеркнул, что РФ должна добиться возобновления естественного прироста населения в 2023–2024 годах.

Президент заявил о необходимости снизить налоговую нагрузку на семьи с детьми, повысить пособия для детей по инвалидности до 10 тыс. рублей, освободить от налогов 6 соток, которые принадлежат многодетным семьям. Правительству и Банку России было поручено снижать ипотеку до девяти процентов.

Послание Путина Федеральному собранию проходит в 15-й раз. На мероприятие аккредитован 761 журналист из российских и зарубежных СМИ. Во второй раз в истории церемония пройдет за пределами Кремля и в I квартале, а не в конце года. В прошлом году российский лидер выступил 1 марта в Манеже. Тогда послание стало рекордным по продолжительности — 1 час 55 минут.

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