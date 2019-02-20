Путин предложил новую программу льготной ипотеки для семей с детьми

Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ страны двигаться в сторону снижения ипотечных ставок сначала до 9%, а затем до 8%. Об этом он заявил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию 20 февраля.

Также глава государства заявил о необходимости продумать льготную программу ипотеки для пар с детьми, которая, по его словам, может охватить порядка 600 тыс. семей. Он уточнил, что льгота должна действовать весь срок ипотечного кредита.

«Конечно, это потребует дополнительных денег, и немаленьких: в 2019 году — 7,6 млрд рублей, в 2020 году — 21,7 млрд рублей, в 2021 году — 30,6 млрд рублей. Безусловно, надо эти деньги найти. Мы знаем, где их взять, они у нас есть», — подчеркнул Путин.

Помимо этого, российский лидер предложил погасить из федерального бюджета 450 тыс. рублей из ипотечного кредита семей, в которых рождается третий и последующий ребенок. Эту меру он поручил ввести задним числом — с 1 января 2019 года.

Послание Путина Федеральному собранию проходит в 15-й раз. На мероприятие аккредитован 761 журналист из российских и зарубежных СМИ. Во второй раз в истории церемония пройдет за пределами Кремля и в I квартале, а не в конце года. В прошлом году российский лидер выступил 1 марта в Манеже. Тогда послание стало рекордным по продолжительности — 1 час 55 минут.