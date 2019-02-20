Путин призвал действовать по принципу «больше детей — меньше налогов»

Налоговую нагрузку на семьи необходимо снизить по принципу «больше детей — меньше налогов». Об этом заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 20 февраля.

«Должна быть снижена налоговая нагрузка на семью: принцип должен быть очень простой: больше детей — меньше налогов», — отметил Путин.

Глава государства напомнил о существовании пакета по поддержке детей, который предусматривает выплаты на первого и на второго ребенка. В среднем выплаты составляют 11 тыс. рублей, на деле сумма зависит от региона.

В 1 июля будут повышены пособия по уходу за детьми с инвалидностью — с 5,5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей.

«Понимаю, конечно, что и это немного, и тем не менее такая мера станет дополнительной поддержкой для семей, где ребенок нуждается в заботе», — добавил Путин.

Кроме того, президент заявил о необходимости менять ситуацию в стране «уже сейчас», чтобы россияне почувствовали реальное улучшение жизни уже в 2019 году. Поддержку семей и сбережение народа он назвал ключевой задачей государства, отметив, что рождаемость в стране снижается.

Владимир Путин оглашает послание Федеральному собранию в Гостином дворе. На мероприятие был аккредитован 761 журналист из российских и зарубежных СМИ. Всего Путин выступал с посланием Федеральному собранию 14 раз.