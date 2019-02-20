Прямой эфир
Сюжет:

Путин призвал действовать по принципу «больше детей — меньше налогов»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Налоговую нагрузку на семьи необходимо снизить по принципу «больше детей — меньше налогов». Об этом заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 20 февраля.

«Должна быть снижена налоговая нагрузка на семью: принцип должен быть очень простой: больше детей — меньше налогов», — отметил Путин.

«Для людей важно то, что реально сделано, что улучшает их жизнь»
Главные цитаты из ежегодного послания Владимира Путина

Глава государства напомнил о существовании пакета по поддержке детей, который предусматривает выплаты на первого и на второго ребенка. В среднем выплаты составляют 11 тыс. рублей, на деле сумма зависит от региона.

В 1 июля будут повышены пособия по уходу за детьми с инвалидностью — с 5,5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей.

«Понимаю, конечно, что и это немного, и тем не менее такая мера станет дополнительной поддержкой для семей, где ребенок нуждается в заботе», — добавил Путин.

Кроме того, президент заявил о необходимости менять ситуацию в стране «уже сейчас», чтобы россияне почувствовали реальное улучшение жизни уже в 2019 году. Поддержку семей и сбережение народа он назвал ключевой задачей государства, отметив, что рождаемость в стране снижается.

Владимир Путин оглашает послание Федеральному собранию в Гостином дворе. На мероприятие был аккредитован 761 журналист из российских и зарубежных СМИ. Всего Путин выступал с посланием Федеральному собранию 14 раз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин одобрил возрождение жилищно-строительных кооперативов
Купившая 11 авиабилетов для детей женщина получила компенсацию

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017