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Купившая 11 авиабилетов для детей женщина получила компенсацию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Мать-одиночка, которая была вынуждена купить 11 авиабилетов, чтобы перевезти домой от места лечения двоих детей-инвалидов, получила компенсацию от одной из компаний Хабаровска. Об этом сообщила председатель хабаровского отделения «Российского детского фонда» Елена Суркова.

По ее словам, после того как стало известно об этой истории, в фонд позвонил представитель одной из компаний и предложил материальную помощь семье, которая полностью покрыла потраченные средства, пишет «Интерфакс — Дальний Восток».

13 января стало известно, что мать двоих детей-инвалидов привезла их в Курган на операцию. Однако, чтобы вернуться с детьми обратно в Москву, ей пришлось заплатить авиакомпании UTair за 11 билетов для них.

Оба мальчика не могли самостоятельно передвигаться. Один из них был на носилках, для перелета ему понадобилось девять мест, второму мальчику, у которого нога была в гипсе, — два места.

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