«Победа» отказалась от введения платных бумажных стаканчиков

Российская авиакомпания-лоукостер «Победа» по решению прокуратуры отказалась от введения платы за использование пассажирами бумажных питьевых стаканчиков для воды. Об этом сообщил ТАСС.

«Московской межрегиональной транспортной прокуратурой проведена соответствующая проверка, по результатам которой установлено, что авиакомпания «Победа» не планирует ввести такую плату», — цитирует агентство представителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерину Короткову.

Возможность взимания пяти рублей за использование питьевого стаканчика рассматривалась «Победой» для нивелирования влияния новых затрат на свои тарифы после признания Верховным судом РФ законности перевозки бесплатной ручной клади сверх пятикилограммовой нормы.

Ранее, 5 февраля, «Победа» ограничила допустимый размер провозимой ручной клади в самолете до 36х30х4 см весом не более 10 кг. В то же время у пассажиров осталась возможность взять на борт также рюкзак, портфель или дамскую сумку 36х30х23 см, лекарства, детское питание, букет цветов, верхнюю одежду, костыли, кресло-коляску или товары из магазинов Duty Free.