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Женщине пришлось купить 11 авиабилетов для перевозки двоих детей-инвалидов

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Мать двоих детей-инвалидов привезла их в Курган на операцию. Однако, чтобы вернуться с детьми обратно в Москву, ей пришлось заплатить авиакомпании UTair за 11 билетов для них.

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Оба мальчика не могли самостоятельно передвигаться. Один из них был на носилках, для перелета ему понадобилось девять мест, второму мальчику, у которого нога была в гипсе, — два места.

Как пишет РЕН ТВ, оплатить такой дорогой перелет женщине помогли родственники. Инцидентом уже заинтересовался Следственный комитет России. Он проверит все обстоятельства произошедшего.

Авиакомпания UTair прокомментировала инцидент и отметила, что фонды и соцслужбы должны были заранее уведомить об особенных пассажирах на борту, сообщает телеканал «Звезда».

Как рассказала сотрудник пресс-службы компании Наталья Мелихова, для маломобильных граждан в самолете устанавливаются специальные носилки, однако они весят 140 кг и на их установку требуется время.

Если вовремя этого не сделать, маломобильные пассажиры с сопровождением могут столкнуться с трудностями: в салоне может не хватить мест, а цена транспортировки — возрасти.

14 января у пассажирского самолета ATR 72 авиакомпании UTair, который должен был выполнить рейс из Тюмени в Ханты-Мансийск, задымился правый двигатель во время стоянки в аэропорту. Все пассажиры были эвакуированы.

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