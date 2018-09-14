Самолет авиакомпании UTair дважды приземлился в аэропортах Москвы

Самолет российской авиакомпании UTair, выполнявший рейс Вена–Москва, совершил две посадки в разных аэропортах столицы России.

13 сентября лайнер Boeing 737 приземлился в Домодедово, вместо того чтобы совершить посадку во Внуково.

По информации «Федерального агентства новостей», воздушное судно заправилось в Домодедово и после этого направилось в аэропорт назначения. Таким образом борт завершил рейс с опозданием примерно на полтора часа.

«Всё это длилось в душном салоне самолета примерно 1,5 часа. Люди опаздывали на поезда, и те, кто летит транзитом, не успевали на свой рейс», — рассказал собеседник агентства, знакомый с ситуацией.

Ранее, 12 сентября, глава «Росавиации» Александр Нерадько рассказал о претензиях к UTair. Они касаются обеспечения безопасности полетов. Кроме того, федеральное агентство воздушного транспорта ждет результаты проверок двух авиационных происшествий с вертолетом и самолетом, принадлежащими этой авиакомпании.