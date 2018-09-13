Назван самый популярный авиамаршрут в мире

Внутренний авиамаршрут в Южной Корее из Сеула в Чежду (город на острове Чеджудо в Корейском проливе. — Ред.) стал самым популярным направлением в мире.

Согласно данным онлайн-сервиса Routes, в прошлом году этот путь проделали более 13,4 млн человек, что почти на 10% больше, чем в предыдущий период. Ежедневно из столицы республики отправлялось около 180 рейсов, это примерно по одному самолету каждые восемь минут.

Вторым по загруженности оказался маршрут внутри Австралии Мельбурн–Сидней. Его преодолели более 9 млн пассажиров. Замкнула тройку Япония, где авиасообщением Саппоро–Токио за прошлый год воспользовались свыше восьми с половиной миллиона человек.

Самым быстрорастущим оказался маршрут внутри Таиланда из бангкокского аэропорта в город Чианг Май. За год его загруженность выросла на 36% и составила почти два с половиной миллиона человек.

Исследование Routes показало, что воздушные перевозки в Азиатско-Тихоокеанском регионе доминируют в 100 самых загруженных маршрутах по количеству пассажиров, на которые приходится более 70% общего объема.

12 сентября глава российского Минтранса Евгений Дитрих сообщил, что ведомство поддержало идею создания нового лоукостера, ориентированного на авиаперевозки по стране. На сегодняшний день компания «Победа» является единственным российским лоукостером.