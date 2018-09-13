Прямой эфир

Назван самый популярный авиамаршрут в мире

0
Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Внутренний авиамаршрут в Южной Корее из Сеула в Чежду (город на острове Чеджудо в Корейском проливе. — Ред.) стал самым популярным направлением в мире.

Согласно данным онлайн-сервиса Routes, в прошлом году этот путь проделали более 13,4 млн человек, что почти на 10% больше, чем в предыдущий период. Ежедневно из столицы республики отправлялось около 180 рейсов, это примерно по одному самолету каждые восемь минут.

Вторым по загруженности оказался маршрут внутри Австралии Мельбурн–Сидней. Его преодолели более 9 млн пассажиров. Замкнула тройку Япония, где авиасообщением Саппоро–Токио за прошлый год воспользовались свыше восьми с половиной миллиона человек.

Самым быстрорастущим оказался маршрут внутри Таиланда из бангкокского аэропорта в город Чианг Май. За год его загруженность выросла на 36% и составила почти два с половиной миллиона человек.

Исследование Routes показало, что воздушные перевозки в Азиатско-Тихоокеанском регионе доминируют в 100 самых загруженных маршрутах по количеству пассажиров, на которые приходится более 70% общего объема.

12 сентября глава российского Минтранса Евгений Дитрих сообщил, что ведомство поддержало идею создания нового лоукостера, ориентированного на авиаперевозки по стране. На сегодняшний день компания «Победа» является единственным российским лоукостером.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дальний Восток станет доступнее
Президент пообещал проработать вопрос о введении субсидий на авиарейсы из Благовещенска
Ространснадзор устроит внеплановые проверки после ЧП с самолетом в Сочи

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017