Дальний Восток станет доступнее

Субсидирование авиаперелетов на Дальнем Востоке будет расширено за счет маршрутов из Амурской области. Поручение проработать этот вопрос президент РФ Владимир Путин даст правительству и Министерству транспорта. Об этом глава государства заявил на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области Василием Орловым.

Авиабилеты на перелеты из Амурской области довольно дорогие, посетовал на встрече с президентом врио губернатора. По его словам, из 171 субсидированного государством маршрута только один приходится на Амурскую область, это рейс Тында–Хабаровск.

— Есть просьба поддержать еще несколько авиационных маршрутов, которые для нас очень важны. Это маршруты в московском направлении: Благовещенск–Екатеринбург и Благовещенск–Новосибирск. А также региональные маршруты дальневосточные: Благовещенск–Якутск, Благовещенск–Хабаровск, Благовещенск–Владивосток и Благовещенск–Южно-Сахалинск, — сказал Василий Орлов.

— Давайте поручим Минтрансу и правительству проработать. Думаю, что, конечно, такие удаленные населенные пункты нуждаются в поддержке, надо посмотреть поконкретнее. Хорошо? — ответил Владимир Путин.

Еще одна проблемная тема в регионе — переселение граждан из ветхого жилья в зоне БАМа. Осталось обеспечить новым жильем 5 тыс. человек. Для этого необходимо 109 тыс. кв. м жилых помещений. Региональный бюджет не осилит такую нагрузку, подчеркнул врио губернатора и попросил президента дать поручение правительству о предоставлении помощи субъекту.

— Василий Александрович, с паводком справились? — поинтересовался Владимир Путин.

Уже началась работа по выделению людям компенсаций, сообщил Василий Орлов. По его данным, пострадали 52 домовладения и большое количество приусадебных участков. Ущерб, нанесенный дорожной инфраструктуре, оценивается почти в 500 млн рублей, еще 1,4 млрд рублей составил ущерб, нанесенный стихией сельскому хозяйству.

— Деньги до людей дошли? — уточнил президент.

Часть средств уже дошла до пострадавших, заявил врио главы Амурской области. Сумма компенсации гражданам, чьи дома оказались в зоне паводка, составляет 60 тыс. рублей. Компенсации за ущерб домовладениям и приусадебным участкам регион берет на себя.

— Вы это проконтролируйте, проверьте, чтобы всё это было исполнено, — поручил глава государства.

Руководитель региона пообещал держать ситуацию на контроле.