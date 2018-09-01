Ространснадзор устроит внеплановые проверки после ЧП с самолетом в Сочи

Ространснадзор проведет ряд внеплановых проверок после инцидента, произошедшего с пассажирским самолетом авиакомпании Utair в Сочи. Об этом в субботу, 1 сентября, сообщил «РИА Новости» представитель ведомства.

Надзорный орган уточнил, что будут проведены три внеплановые проверки: авиакомпании Utair, аэропорта города Сочи и органов организации воздушного движения. Кроме того, в территориальных управлениях Ространснадзора в Уральском и Южном федеральных округах появятся оперативные штабы.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Utair, следовавший 1 сентября из московского аэропорта Внуково в Сочи, после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и скатился в русло реки. В результате произошло разрушение стоек шасси, крыла, а также возгорание левого двигателя.

На борту судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. 18 человек, включая троих детей, получили травмы. Сотрудник аэропорта, Владимир Бегиян, умер от сердечного приступа во время проведения эвакуации.

К расследованию инцидента уже приступила комиссия, сформированная Межгосударственным авиационным комитетом (МАК). Южное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.