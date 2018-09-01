Один человек погиб при эвакуации пассажиров горящего самолета в Сочи

Один человек погиб, помогая при эвакуации пассажиров из загоревшегося самолета в аэропорту Сочи. Еще четыре человека были госпитализированы.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах, погибший был сотрудником аэропорта. Он скончался в результате сердечного приступа. При этом собеседник ТАСС заявил, что жертв удалось избежать.

«По предварительным данным, к медикам обратились четыре человека, от госпитализации они отказались», — уточнил он.

Следовавший из Москвы пассажирский самолет авиакомпании Utair загорелся после посадки в аэропорту города Сочи. Лайнер приземлился со второй попытки, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение.