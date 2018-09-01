Пассажирский самолет загорелся после посадки в аэропорту Сочи

Следовавший из Москвы пассажирский самолет авиакомпании Utair загорелся после посадки в аэропорту города Сочи. В результате инцидента пострадали четыре человека.

Как передает «Интерфакс», воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулось с ограждением.

«Боинг 737 приземлился в Сочи со второй попытки, однако экипаж не удержал самолет в полосе и тот выкатился за пределы, предварительно получив повреждения», — уточнил собеседник агентства в экстренных службах города.

В настоящий момент проходит эвакуация пассажиров и членов экипажа.

Накануне у самолета авиакомпании UTair при заходе на посадку в Сургуте автоматически отключился один из двигателей. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.