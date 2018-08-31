Самолет с отключенным двигателем благополучно приземлился в Сургуте

У самолета авиакомпании UTair при заходе на посадку в Сургуте отключился один из двигателей. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Двигатель отключился автоматически, сообщает «РИА Новости». Следов пожара нет, посадка прошла благополучно. Специалисты проведут техническую проверку воздушного судна.

Представитель перевозчика сообщил, что самолет следовал из Тюмени. Он приземлился около 21:20 по местному времени (19:20 мск).

В департаменте общественных и внешних связей Югры сообщили, что на борту находились 66 человек — 62 пассажира и четыре члена экипажа.

28 августа самолет китайской авиакомпании Capital Airlines, летевший из Пекина в Макао, совершил экстренную посадку в аэропорту города Шэньчжэнь из-за повреждения шасси. На борту находились 157 человек, никто из них не пострадал.