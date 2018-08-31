Режим ЧС объявлен на борту следующего из Детройта в Париж самолета
Экипаж самолета Air France, летящего из Детройта в Париж, сообщил о чрезвычайной ситуации на борту.
Согласно данным радаров, лайнер находится неподалеку от французской столицы. Авиакомпания уже уточнила, что рейс запросил приоритетную посадку по «медицинским причинам», сообщает RT.
30 августа сообщалось, что пьяный мужчина устроил дебош на борту самолета, выполнявшего рейс Москва–Бангкок. Он не выполнял требований бортпроводников, и другие пассажиры помогли его скрутить.