Режим ЧС объявлен на борту следующего из Детройта в Париж самолета

Экипаж самолета Air France, летящего из Детройта в Париж, сообщил о чрезвычайной ситуации на борту.

Согласно данным радаров, лайнер находится неподалеку от французской столицы. Авиакомпания уже уточнила, что рейс запросил приоритетную посадку по «медицинским причинам», сообщает RT.

Air France flight #AF377 from Detroit to Paris (CDG) has declared a general emergency https://t.co/IEn3dLDH6J pic.twitter.com/bkhWPKbEu3 — International Flight News (@FlightIntl) August 31, 2018

30 августа сообщалось, что пьяный мужчина устроил дебош на борту самолета, выполнявшего рейс Москва–Бангкок. Он не выполнял требований бортпроводников, и другие пассажиры помогли его скрутить.