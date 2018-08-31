Прямой эфир

Режим ЧС объявлен на борту следующего из Детройта в Париж самолета

0
Фото: Global Look Press/Movementway
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экипаж самолета Air France, летящего из Детройта в Париж, сообщил о чрезвычайной ситуации на борту. 

Согласно данным радаров, лайнер находится неподалеку от французской столицы. Авиакомпания уже уточнила, что рейс запросил приоритетную посадку по «медицинским причинам», сообщает RT.

30 августа сообщалось, что пьяный мужчина устроил дебош на борту самолета, выполнявшего рейс Москва–Бангкок. Он не выполнял требований бортпроводников, и другие пассажиры помогли его скрутить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пассажиры самолета связали грозившего бомбой авиадебошира
В Альпах пропал самолет с двумя туристами

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017