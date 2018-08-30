В Альпах пропал самолет с двумя туристами

Туристический самолет с двумя туристами на борту пропал в Альпах. Об этом сообщило агентство ANSA.

Воздушное судно исчезло с радаров 30 августа, по предварительной версии, на границе Франции и Италии между французским департаментом Верхняя Савойя и северной итальянской областью Валле д’Аоста, сообщает телеканал «360». Отмечается, что на борту находились люди, летевшие из Германии в Марсель.

На поиски самолета вылетел вертолет итальянской гражданской защиты. Пока специалисты не обнаружили пропавший борт, пишет «Федеральное агентство новостей».

27 августа сообщалось, что самолет с парашютистами на борту рухнул в американском штате Джорджия. Погибли три спортсмена и инструктор родом из Белоруссии.