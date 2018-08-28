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В Китае самолет экстренно сел из-за повреждения шасси

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Фото: Depositphotos
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Самолет китайской авиакомпании Capital Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту города Шэньчжэнь из-за повреждения шасси. Инцидент произошел 28 августа. Причиной срочной посадки стало повреждение шасси.

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Самолет летел рейсом Пекин–Макао.

«Во время снижения в аэропорту Макао самолет столкнулся со сдвигом ветра, экипаж заподозрил наличие повреждения у шасси, в связи с чем принял решение уйти на второй круг, запустил экстренный механизм реагирования и направился в аэропорт города Шэньчжэнь», — приводит сообщение авиакомпании агентство «РИА Новости».

Самолет приземлился благополучно. Все 157 пассажиров и девять членов экипажа не пострадали и без проблем покинули борт.

22 августа самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings совершил экстренную посадку в аэропорту Уфы. При взлете самолета у воздушного судна загорелся левый двигатель. В результате инцидента никто не пострадал. В качестве причины аварии названа техническая неисправность. Следователи проводят проверку.

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