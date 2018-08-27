Созданный в Китае крупнейший самолет-амфибия успешно прошел испытания

Крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 «Цзилун» прошел летные испытания, совершив перелет из города Чжухай провинции Гуандун в город Цзинмэнь провинции Хубэй. Об этом в понедельник, 27 августа, сообщило «РИА Новости».

AG600 может быть использован также для мониторинга морской среды и грузоперевозок. Его взлетная масса составляет 53,5 т, а скорость может развиваться до 500 км/ч с дальностью полета до 4,5 тыс. км и продолжительностью нахождения в воздухе до 12 часов. Длина самолета — 37 м, размах крыльев — 38,8 м.

14 мая главный конструктор проекта Хуан Линцай отметил, что для этого к 2021 году самолет должен получить сертификат летной годности от властей гражданской авиации.