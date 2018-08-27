Прямой эфир

Созданный в Китае крупнейший самолет-амфибия успешно прошел испытания

0
Фото: TASS/ZUMA/Liu Dawei
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 «Цзилун» прошел летные испытания, совершив перелет из города Чжухай провинции Гуандун в город Цзинмэнь провинции Хубэй. Об этом в понедельник, 27 августа, сообщило «РИА Новости».

AG600 может быть использован также для мониторинга морской среды и грузоперевозок. Его взлетная масса составляет 53,5 т, а скорость может развиваться до 500 км/ч с дальностью полета до 4,5 тыс. км и продолжительностью нахождения в воздухе до 12 часов. Длина самолета — 37 м, размах крыльев — 38,8 м.

14 мая главный конструктор проекта Хуан Линцай отметил, что для этого к 2021 году самолет должен получить сертификат летной годности от властей гражданской авиации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Число жертв ЧП с автобусом-амфибией на озере в Миссури увеличилось до 17
Самолет-амфибию направили в Якутию для тушения лесных пожаров

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017