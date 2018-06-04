Взлет по спискам

С 4 июня российские авиакомпании получили право отказывать в перелете авиадебоширам и составлять черные списки неблагонадежных пассажиров. Перевозчики смогут в одностороннем порядке аннулировать билет, если за пассажиром в прошлом были замечены правонарушения на борту. Из-за роста числа инцидентов, связанных с грубым и неадекватным поведением пассажиров, были введены более суровые штрафы и иные меры воздействия. Как наказывали авиадебоширов и почему проблему не удавалось решить так долго, разбирался портал iz.ru

Что изменилось?

Были приняты поправки в Воздушный кодекс, согласно которым авиакомпании смогут формировать черные списки пассажиров, нарушивших правила поведения на борту. Основанием для включения в реестр станет наличие у гражданина постановления об административном наказании за хулиганство. Тем, кто окажется в «стоп-листе», в течение года могут запретить полеты данной авиакомпанией. Однако по правилам компания обязана заранее предупредить дебошира о том, что билет был аннулирован. Причем под нарушение правил попадает не только вызывающее поведение, оскорбление бортпроводников, распитие алкоголя и курение на борту, но и отказ пристегнуть ремни безопасности или использование мобильного телефона во время взлета и посадки. Таким образом, поводом для попадания в черный список фактически может послужить фото или видео, сделанное во время полета.

аэропорт Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

То есть авиадебоширы получат годовой мораторий на перелеты?

Не совсем. Во-первых, ограничения коснутся только конкретной авиакомпании, на борту которой гражданин совершил правонарушение. Пока что общей базы авиадебоширов создавать не планируется. Кроме того, авиакомпания не сможет отказать пассажиру в перевозке домой, если нет альтернативных рейсов. Также перевозчик пустит авиадебошира на борт в случае, если он летит на похороны близкого родственника, на лечение или сопровождает больного родственника. Однако для оформления билета потребуется документальное подтверждение причин. Есть и еще одно исключение: гражданина пустят на борт, если его депортируют из России в страну, до которой можно добраться только на самолете. Если авиадебошира сняли с рейса за пределами Российской Федерации, в реестр он не попадает.

Какая ответственность предусмотрена для авиадебоширов в России?

Грубое нарушение порядка на борту самолета наказывается штрафом до 500 тыс. рублей, обязательными работами или лишением свободы на срок до пяти лет. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс были приняты в апреле 2017 года.

За менее существенные хулиганские действия нарушителю грозит штраф от 2 до 5 тыс. рублей или административный арест до 15 суток. В марте этого года правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, который увеличивает размер штрафов за административные нарушения во время перелетов. По новому законопроекту, штрафы предлагается увеличить в 10 раз. Например, за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна предлагается штрафовать на 20–40 тыс. рублей.

кодекс Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Какие наказания за дебош в салоне самолета предусмотрены в других странах?

В ряде западных стран наказание за дебош в самолете куда более строгое. Например, в США нарушитель рискует заплатить штраф $10 тыс. Или попасть в тюрьму на срок до 20 лет. В стране действует система черных списков, по которой нежелательные пассажиры навсегда лишаются права на перелеты.

В Италии дебоширам светит до трех месяцев заключения или штраф до €400. На борту британских авиалиний предусмотрен штраф £2 тыс. за курение, в отдельных случаях нарушителям грозит до двух лет заключения. Во Франции авиадебоширов наказывают лишением свободы на срок от трех до 10 лет. Причем бортпроводники имеют полное право дать отпор нарушителю, если уговорами не удалось угомонить дебошира. В стране также действуют черные списки, а капитан воздушного судна может высадить любого пассажира, если у него есть основания полагать, что тот представляет угрозу безопасности полета.

С какими еще трудностями могут столкнуться авиадебоширы?

Некоторые российские авиакомпании решили пойти дальше и помимо запрета на полеты будут лишать авиадебоширов всех привилегий. Так, например, «Аэрофлот» собирается аннулировать счета авиадебоширов в бонусной программе и запрещать повторную регистрацию. Эту инициативу связали с многочисленными случаями применения насилия по отношению к персоналу. При этом, по данным авиакомпании, почти все пассажиры, задержанные за противоправные деяния на борту, являлись элитными участниками программы лояльности. Героями новостных сюжетов всё чаще стали оказываться звезды шоу-бизнеса, телеведущие и региональные депутаты.

За минувшие семь лет авиакомпания включила во внутренний стоп-лист около 3,5 тыс. пассажиров, совершивших проступки на борту лайнеров, и еще 6 тыс. человек, которых не допустили до полетов из-за противоправного поведения.

аэрофлот Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Много ли в России авиадебоширов?

Росавиация фиксирует все случаи противоправного поведения на борту самолетов российских компаний. В ведомстве отмечают, что ежегодно число подобных инцидентов неуклонно растет. В 2016 году дела были возбуждены в отношении 74 пассажиров. Причем речь именно о случаях агрессивного и неадекватного поведения, за которые к пассажирам применялись различные меры административного и уголовного воздействия. За первую половину 2017 года таких инцидентов было около 60. Всего же, по данным Генпрокуратуры, в 2016 году было выявлено свыше 8 тыс. нарушений.

Кто буянит на борту?

Только за минувший год было зафиксировано свыше десятка инцидентов, связанных с нападением на бортпроводников и неадекватным поведением пассажиров. В подавляющем большинстве случаев инициаторами скандалов оказывались пассажиры бизнес-класса. В январе жену футболиста Андрея Аршавина Алису сняли с рейса за дебош в салоне самолета. Женщина скандалила со стюардессами, отказывалась выполнять требования пилотов и размахивала фальшивым удостоверением сотрудника ФСБ. В том же месяце пьяный пассажир бизнес-класса ударил бортпроводницу «Аэрофлота» во время продолжительного полета из Москвы в Петропавловск-Камчатский. Из-за неадекватного поведения самолет пришлось экстренно сажать в аэропорту Екатеринбурга. Третий за месяц инцидент произошел во время полета из Нью-Йорка в Москву. Пассажир бизнес-класса хамил бортпроводникам, ругался нецензурной бранью, а затем и вовсе ударил стюардессу по лицу. В феврале скандалы на борту самолета устроили помощник главы Якутии и женщина, представившаяся супругой депутата. А в мае пассажир рейса Москва–Махачкала грозился взорвать самолет, из-за этого время вылета перенесли, а виновника в итоге передали полицейским.