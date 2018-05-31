Что изменится в жизни россиян с 1 июня

Хулиганство на борту воздушного судна может грозить «отстранением от полетов» — с июня авиакомпании получат право вносить авиадебоширов в черные списки. Кроме того, с начала лета вступает в силу сразу несколько новых норм, касающихся отношений должников и кредиторов, а автомобилистов ждут обновление разметки и облегченная процедура оформления ДТП. Подробнее об этих и других нововведениях июня читайте в материале портала iz.ru.

Прощание со знаком «Ш», европротокол и новая разметка

Пожалуй, больше всего изменений в июне ожидает автомобилистов. Так, с 1 июня решено отменить требование об обязательном нанесении наклейки со знаком «Ш» на стекло автомобиля с шипованной резиной.

Требование ввели в конце 2017-го, после этого на наклейки возник ажиотажный спрос, в результате из некоторых торговых точек они вообще исчезли, а в некоторых магазинах цены на них подскочили в разы. Новшество в итоге продержалось только одну зиму — в ГИБДД решили, что своей функции — помогать другим водителям вычислять передний путь следующего впереди автомобиля — наклейка не выполняет.

о1 Дорожная разметка типа «вафельница» на улицах Москвы Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин

Кроме того, изменятся и правила оформления так называемого европротокола для владельцев полиса ОСАГО. Теперь, если в аварии никто не пострадал, автовладельцам не придется дожидаться экипажа ГИББД. Достаточно будет сделать фотографии или видеозапись, чтобы зафиксировать факт ДТП, после чего машины, наоборот, нужно оперативно убрать с проезжей части, чтобы не мешать потоку.

Еще одна хорошая новость — лимит выплат по европротоколу будет увеличен с 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Для регионов, где и так действует повышенный лимит в 400 тыс. рублей (Москва, Петербург, Московская и Ленинградская области), этот показатель останется неизменным. При этом стоит учесть, что выплаты свыше 100 тыс. рублей можно будет получить только в случае, если между участниками ДТП не будет разногласий.

Наконец, водителям стоит быть готовыми к тому, что с 1 июня 2018 года в силу вступит новый государственный стандарт дорожной разметки. По нему, на дорогах могут появиться желтые полосы, запрещающие обгон, и синие, обозначающие направление движения на перекрестке. Появятся и новые обозначения — например, «вафельницы» для борьбы с заторами на перекрестках и знак заправки электрического автомобиля. Правда, скорее всего, массово использовать новую разметку начнут еще не скоро.

Дебоширы не полетят

С 4 июня авиаперевозчики смогут вести собственные черные списки пассажиров, отказавшихся выполнять распоряжения командира экипажа во время рейса, хулиганивших на борту, а также совершавших любые действия, угрожающие безопасности воздушного судна. Тем, кто оказался в таком списке, компания в дальнейшем может отказать в осуществлении перелета.

Поправки в Воздушный кодекс внесли в конце 2017 года на фоне многочисленных сообщений о конфликтах пассажиров с членами экипажа. Теперь при возникновении такой ситуации командир воздушного судна должен будет сразу проинформировать руководство авиакомпании. Самому дебоширу, которому грозит попадание в черный список, еще на борту вручат официальную бумагу с предупреждением за подписью командира экипажа.

о2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Окончательное решение о том, будет ли в дальнейшем «проблемному» пассажиру отказано в перевозке и на какой срок, в авиакомпании примут уже после завершения перелета. Оспорить его можно будет в суде, но если суд не встанет на сторону клиента (а вероятнее всего, к тем, кого уличат в авиационном хулиганстве, в ближайшее время будут относиться со всей строгостью), путь на борт самолетов этой авиакомпании хулигану будет заказан.

Исключение сделают только в случае, если у человека нет другого способа вернуться на Родину, кроме как на самолете. Тогда компания обязана будет принять его на борт.

Абонентов выведут из тени

С начала лета вне закона могут оказаться корпоративные абоненты операторов сотовой связи. С 1 июня в силу вступают поправки в федеральный закон «О связи», принятые в рамках борьбы Роскомнадзора с незаконной торговлей SIM-картами.

Теперь пользоваться мобильной связью смогут только те абоненты, которые предоставили оператору достоверную информацию о себе. Операторы, в свою очередь, должны будут внести эти данные в автоматизированную систему расчетов.

Проблема заключается в том, что до сих пор на правах анонимности сотовой связью пользовались не только покупатели «серых» SIM-карт, но и сотрудники компаний, которые вполне легально приобрели пакет корпоративной связи с несколькими привязанными к нему номерами. Крупные операторы уже обратились к корпоративным клиентам с просьбой сообщить всю недостающую информацию о пользователях номеров.

Формально, любых анонимных пользователей операторы с начала июня должны будут просто отключить.

Новые правила для должников

Сразу несколько новых правил коснутся отношений между должниками и их кредиторами.

Прежде всего ужесточаются требования к оформлению самих займов. Раньше заключать письменный договор с кредитором нужно было, если сам заем в 10 раз превышал минимальный размер оплаты труда. Теперь такой договор стороны должны будут подписать, если сумма займа составляет 10 тыс. рублей и более. Если сделка была заключена в устной форме, то подтвердить ее нужно будет, например, выпиской из банка.

о3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

При этом, если оба участника сделки — физические лица, а общая сумма займа не превышает 100 тыс. рублей, он по умолчанию будет считаться беспроцентным. Если же ранее кредит был оформлен под очень высокий процент в организации, кредитованием вообще-то не занимающейся, с лета 2018-го по решению суда такой процент может быть уменьшен.

Благодаря поправкам в ГК РФ граждане теперь смогут взять кредит в банке для того, чтобы погасить предыдущую задолженность, но только в том случае, если речь идет об одной и той же финансовой организации.

Кроме того, с 1 июня кредитор, уступивший долг третьей стороне, больше не несет ответственности, если долговое требование окажется недействительным. Для этого, впрочем, кредитору нужно будет доказать, что он не знал об этом обстоятельстве.

Если же долг был приобретен на торгах, победитель аукциона теперь сможет добиться изменения условий договора, если после торгов ЦБ изменит ключевую ставку. И наконец, победитель торгов с 1 июня получает отсутствовавшую ранее возможность уступить все права и обязательства, связанные с долгом.

Присяжным добавят дел

С июня расширится состав преступлений, которые подпадают под действие суда присяжных. До сих пор присяжные в России могли привлекаться к рассмотрению дел только в редких случаях. В конце 2016 года в стране был принят закон, предусматривающий внесение изменений в УК РФ для «расширения применения института суда присяжных» — с начала лета 2018-го эти поправки вступят в силу.

Так, перечень пополнят сразу несколькими статьями. В том числе об убийстве, нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть потерпевшего, а также о посягательстве на жизнь государственных или общественных деятелей, посягательстве на жизнь сотрудников суда или правоохранительных органов. Попала в расширенный список и статья о геноциде.

о5 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Решение о том, воспользоваться или нет возможностью привлечь к рассмотрению дела суд присяжных, будет принимать сам обвиняемый. При этом в рамках той же реформы, начавшейся в 2016 году, количество присяжных и кандидатов в коллегию сократится: для районных и гарнизонных судов — до 6 и 12 человек соответственно, для вышестоящих инстанций — до 8 и 14 человек. До сих пор коллегия состояла из 12 человек, для ее формирования необходимо было набрать 20 кандидатов.

Эксперты указывают на то, что список остается очень ограниченным: в него, например, не вошли распространенные статьи о кражах и мошенничестве. По мнению юристов, после вступления изменений в силу чаще всего к суду присяжных будут обращаться при слушании дел об убийстве или причинении тяжких телесных повреждений.

Бизнес сделают прозрачнее

Убедиться в благонадежности контрагентов и деловых партнеров предпринимателям станет легче — по крайней мере, так обещают в Федеральной налоговой службе. В июне должен начать работу новый онлайн-сервис ФНС «Прозрачный бизнес».

В открытый доступ планируют выложить практически все данные о компаниях, не составляющие налоговую тайну. В том числе — информацию о специальных налоговых режимах, которыми пользуется организация; суммы недоимок и задолженности по пеням и штрафам, а также все факты нарушения налогового законодательства. Кроме того, с помощью нового сервиса все желающие смогут узнать численность сотрудников компании и общую сумму доходов и расходов согласно официальной финансовой отчетности.

Как подчеркивают в ФНС, всё это даст возможность не только изучить подноготную партнеров по бизнесу, но и проверить «налоговый имидж» собственного предприятия.