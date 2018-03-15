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Новая разметка вводится на дорогах России с 1 июня

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Желтая и синяя разметка на российских дорогах добавится к привычной белой с 1 июня 2018 года. Соответствующий ГОСТ утвержден Росстандартом.

Как пишет газета «Коммерсант», желтый цвет будет обозначать зоны, где запрещен обгон, а синим отметят полосы движения на перекрестках и парковочные места.

Согласно новому ГОСТу, также появятся новые обозначения на асфальте, в частности стрелки в зонах поворотов, «вафельницы» на перекрестках, куда запрещен въезд во время заторов, и знак станции зарядки электромобилей.

При этом в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) уточнили, что даже ГОСТ не гарантирует скорого появления разметки на дорогах России. Все нововведения должны пройти несколько этапов согласования, новые знаки и разметка будут наноситься при плановой замене покрытия.

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