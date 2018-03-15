Власти Москвы построят более 270 км дорог за три года

Столичные власти заявили о планах построить в городе более 270 км дорог, 58 мостов, тоннелей и эстакад за ближайшие три года. Об этом в среду рассказал заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

«За 2018–2020 годы мы планируем построить 271 км дорожного полотна, 58 мостов, тоннелей и эстакад плюс 31 пешеходный переход», — сказал он.

Хуснуллин отметил, что по темпам дорожного строительства Москва входит в тройку мировых лидеров, российскую столицу обгоняют только китайские Пекин и Шанхай.