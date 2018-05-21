«Черных кредиторов» схватили за руку

Ужесточение мер Центробанка по борьбе с нелегальными микрофинансовыми организациями (МФО) привело к тому, что их стали чаще выявлять. За I квартал 2018 года регулятор обнаружил более 1300 таких компаний, то есть почти столько же, сколько за весь прошлый год. Регулятор не намерен ослаблять борьбу с нелегалами. Ответственность за незаконное кредитование в ближайшее время может возрасти в десять раз.

ЦБ в последние два года усилил борьбу с нелегальными микрофинансистами, зарабатывающими на доверчивых гражданах. За I квартал этого года выявлено более 1300 «черных кредиторов», рассказали «Известиям» в Банке России. При этом за весь 2017 год обнаружили 1374 таких компаний, в 2016 году — 1378, в 2015-м — 720.

— Такая динамика связана с более эффективной и системной работой по противодействию нелегальной деятельности, — пояснили «Известиям» в ЦБ. — В середине прошлого года в Банке России был создан департамент, курирующий данное направление. В начале этого года открылся Центр компетенции по противодействию нелегальной деятельности в Краснодаре, а также специальные отделы во всех главных управлениях ЦБ.

Центр компетенции и отделы выявляют нелегальные компании на финансовом рынке не только по жалобам граждан, но и работая проактивно. В том числе используя технологии работы с большими потоками разрозненной информации, рассказали в ЦБ. В регионах развивается взаимодействие с правоохранительными органами и общественностью, добавили в Банке России.

Легальные микрофинансовые компании отличаются от «черных кредиторов» не только тем, что включены в специальный реестр регулятора, но и методами работы. Первые выдают микрозаймы по ставкам около 600% годовых и используют законные способы взыскания долгов. Ставки по кредитам у вторых могут достигать 1000%, а их методы взаимодействия с клиентами вызывают вопросы у правоохранителей.

По оценкам юриста компании «Юков и партнеры» Дениса Бобыря, портфель займов «черных кредиторов» сейчас составляет около 100 млрд рублей.

— Рост числа «черных» МФО вызывает опасения, — отметил партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. — Основными клиентами таких организаций становятся малообеспеченные и социально незащищенные слои населения.

По его словам, банки ужесточили требования к заемщикам, предоставляя деньги только клиентам с хорошей кредитной историей или зарплатным клиентам. МФО также усилили скоринг. Поэтому клиенты, не соответствующие требованиям банков, вынуждены искать альтернативные источники кредитования, часто — в нелегальных МФО, пояснил он. В результате граждане получают заем под бешеный процент, который не могут вернуть. А при взыскании таких займов нелегальные МФО используют методы «утюга и паяльника», отметил Дмитрий Горбунов.

Кроме того, «черные займы» часто выдаются под залог недвижимости, что усугубляет ситуацию при взыскании, добавил Денис Бобырь. Даже в суде заемщики потом не могут доказать, что документы на залог квартир их заставили подписать обманным путем, сказал он.

Дмитрий Горбунов советует гражданам, пострадавшим от «черных кредиторов», обращаться в правоохранительные органы и ЦБ.

Страдают не только граждане, но и легальные МФО: доверие к ним уменьшается, констатировала управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова.

Впрочем, эксперты считают, что ЦБ успешно борется с нелегальными МФО. Для противодействия «черным кредиторам» Банк России работает в тесном контакте с Генпрокуратурой и правоохранительными органами, отметил Денис Бобырь. По его словам, центры компетенций, создаваемые регулятором, позволят повысить эффективность выявления нелегальных МФО.

— Усиление борьбы с «черными кредиторами» — абсолютно логичный и правильный шаг, — считает управляющий директор Бинбанка Дмитрий Гузнер. — Они пользуются низкой финансовой грамотностью своих клиентов и предлагают кредитование по завышенным ставкам. При этом на рынке вполне достаточно легальных кредиторов.

Компании, не включенные Центробанком в реестр МФО, вообще не имеют права выдавать ссуды. За нелегальную деятельность такие организации могут быть оштрафованы на сумму до 500 тыс. рублей. Тем не менее регулятор признает, что «в области потребзаймов высока активность незаконных кредиторов, а люди, обращающиеся к ним, почти гарантированно становятся жертвами мошенничества». Поэтому ЦБ разработал законопроект, усиливающий санкции для псевдомикрофинансистов. Если компания нарушила закон один раз, штраф составит 500 тыс. рублей, при рецидиве сумма может быть увеличена до 5 млн рублей. Законопроект уже внесен в Госдуму.