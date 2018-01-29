Правила хорошего фона

В России предлагают размещать знаки ограничения скорости на салатовых щитах. Это необходимо для улучшения их видимости на автомагистралях, пришли к выводу специалисты Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ). Также сделать знак заметнее можно, увеличив его размер или добавив мерцающую светодиодную подсветку по контуру. В Минтрансе «Известиям» сообщили, что применение новаций на практике возможно уже сейчас и внесения изменений в законодательство не требуется. Эксперты согласны с тем, что знаки на скоростных трассах нужно сделать заметнее: сейчас они могут «расплываться» в глазах у водителя или сливаться с рекламными щитами.

Привлечь внимание

Знаки, ограничивающие скорость и предупреждающие о ремонтных работах на автомагистралях, должны стать заметнее. К такому выводу пришли специалисты МАДИ, проведя аудит безопасности на платном участке федеральной трассы М-4 «Дон» (разрешенная скорость — 130 км/ч).

Выяснилось, что водители уделяют дороге в среднем 80% времени, а 20% — отвлекаются: смотрят в телефон или по сторонам. Многие дорожные знаки участники движения просто не распознают, и это повышает риск аварии. Поэтому эксперты рекомендуют сделать заметнее знаки ограничения скорости и знаки, предупреждающие о ремонтных работах.

— Использование светодиодного контура и салатового фона для знаков на автомагистралях не запрещено действующими нормативно-техническими документами. Такие решения в ряде случаев необходимы с точки зрения повышения безопасности дорожного движения, — пояснил «Известиям» заместитель заведующего кафедрой «Организация и безопасность движения» МАДИ Андрей Воробьев.

Также дополнительным средством привлечения внимания может быть светодиодный мерцающий контур знака. Эксперты считают логичным и увеличение размера дорожных знаков на скоростных участках трасс, в первую очередь платных. Конкретные рекомендации в этой области пока разрабатываются.

знак Фото: ТАСС/Андрей Махонин

По мнению специалистов МАДИ, также нужно уменьшить общее количество информационных знаков. Пока их слишком много, и поэтому порядка 70% из них водитель не замечает. Особенно эта проблема актуальна для участков возле пунктов взимания платы (ПВП).

Все практические рекомендации будут направлены в государственную компанию (ГК) «Автодор» (оператор М-4) в апреле.

Аудит проводили в 2017 году эксперты университета совместно с сотрудниками «Автодора». Учитывались психофизиологические особенности водителей. Уже обработано около 90% данных.

— Студенты МАДИ и сотрудники ГК «Автодор» выступали в качестве респондентов. Они проехали на своих автомобилях по участку трассы, а мы с помощью специальных технических средств фиксировали направление их взгляда. В дальнейшем мы обрабатывали видео, — объяснил Андрей Воробьев.

В ГК «Автодор» не смогли оперативно прокомментировать результаты аудита безопасности. Ранее пресс-служба компании сообщала, что он проводился на участке М-4 «Дон» с 42,8 км до 81,4 км (прямое и обратное направление). Маршрут включал участки концентрации ДТП, места производства дорожных работ и ПВП. Результатом исследования должны стать не только рекомендации по повышению безопасности дорожного движения, но и предложения по внесению изменений в нормативно-техническую базу. В случае успешного проведения эксперимента новации планируется распространить на всю дорожную сеть «Автодора» (см. справку).

Нормам не противоречит

В Минтрансе «Известиям» сообщили, что сегодня на щиты со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета в соответствии с ГОСТами помещают знаки «Пешеходный переход» и «Дети». Но допускаются и другие дорожные знаки на таких щитах в местах концентрации ДТП и на опасных участках для профилактики аварий.

В соответствии с ГОСТами используются четыре типоразмера знаков (I — малого, II — нормального, III — большого, IV — очень большого). На дорогах от четырех полос и автомагистралях устанавливаются большие знаки (для круглых — 900 мм в диаметре). А очень большие знаки (1200 мм в диаметре) устанавливаются там, где ведутся ремонтные работы, или на опасных участках, но только «при обосновании целесообразности применения»

дорожный_знак Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— При необходимости допускается применять знаки большего типоразмера, — отметили в Минтрансе.

Руководитель экспертного центра «Пробок.нет» член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Александр Шумский отметил, что яркая окантовка делает знак гораздо заметнее.

— Ее использование должно быть оправданным, устанавливать щиты нужно в местах повышенной аварийности, а не кричать на каждом углу: «Волки!» — считает эксперт.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов рассказал, что из-за высокой скорости движения на платных трассах тяжело распознавать все знаки. Порой они сливаются с окружающим фоном, например с рекламным щитом. Салатовые щиты — хороший способ привлечь внимание, к тому же они обладают светоотражающим эффектом, отметил эксперт.

Ранее «Известия» сообщали, что в этом году на российских дорогах появятся несколько десятков новых дополнительных дорожных знаков и табличек. Среди них — «Запрет въезда на перекресток в случае затора», «Диагональный пешеходный переход», «Глухие пешеходы».