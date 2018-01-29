Курс ЦБ
$
Газета
Главное
Новости iz.ru
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Прямой эфир
/

Правила хорошего фона

В России предлагают размещать знаки ограничения скорости на салатовых щитах
Фото: РИА Новости/Евгений Самарин
Главный слайд
Начало статьи
Правила хорошего фона
2018-01-25 00:40:30">
2018-01-25 00:40:30
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России предлагают размещать знаки ограничения скорости на салатовых щитах. Это необходимо для улучшения их видимости на автомагистралях, пришли к выводу специалисты Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ). Также сделать знак заметнее можно, увеличив его размер или добавив мерцающую светодиодную подсветку по контуру. В Минтрансе «Известиям» сообщили, что применение новаций на практике возможно уже сейчас и внесения изменений в законодательство не требуется. Эксперты согласны с тем, что знаки на скоростных трассах нужно сделать заметнее: сейчас они могут «расплываться» в глазах у водителя или сливаться с рекламными щитами.

Привлечь внимание

ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕМЕ
В ГИБДД рассматривают предложение о переэкзаменовке водителей при замене прав
Камеры зафиксировали более 83 млн нарушений ПДД в РФ в 2017 году
Светофор со смайлами презентовали в Новосибирске
Дорожные указатели будут устанавливать на фасадах и ограждениях

Знаки, ограничивающие скорость и предупреждающие о ремонтных работах на автомагистралях, должны стать заметнее. К такому выводу пришли специалисты МАДИ, проведя аудит безопасности на платном участке федеральной трассы М-4 «Дон» (разрешенная скорость — 130 км/ч).

Выяснилось, что водители уделяют дороге в среднем 80% времени, а 20% — отвлекаются: смотрят в телефон или по сторонам. Многие дорожные знаки участники движения просто не распознают, и это повышает риск аварии. Поэтому эксперты рекомендуют сделать заметнее знаки ограничения скорости и знаки, предупреждающие о ремонтных работах.

— Использование светодиодного контура и салатового фона для знаков на автомагистралях не запрещено действующими нормативно-техническими документами. Такие решения в ряде случаев необходимы с точки зрения повышения безопасности дорожного движения, — пояснил «Известиям» заместитель заведующего кафедрой «Организация и безопасность движения» МАДИ Андрей Воробьев.

Также дополнительным средством привлечения внимания может быть светодиодный мерцающий контур знака. Эксперты считают логичным и увеличение размера дорожных знаков на скоростных участках трасс, в первую очередь платных. Конкретные рекомендации в этой области пока разрабатываются.

знак
Фото: ТАСС/Андрей Махонин

По мнению специалистов МАДИ, также нужно уменьшить общее количество информационных знаков. Пока их слишком много, и поэтому порядка 70% из них водитель не замечает. Особенно эта проблема актуальна для участков возле пунктов взимания платы (ПВП).

Борьба за права
Почему водителей хотят заставить повторно сдавать экзамен на права

Все практические рекомендации будут направлены в государственную компанию (ГК) «Автодор» (оператор М-4) в апреле.

Аудит проводили в 2017 году эксперты университета совместно с сотрудниками «Автодора». Учитывались психофизиологические особенности водителей. Уже обработано около 90% данных.

— Студенты МАДИ и сотрудники ГК «Автодор» выступали в качестве респондентов. Они проехали на своих автомобилях по участку трассы, а мы с помощью специальных технических средств фиксировали направление их взгляда. В дальнейшем мы обрабатывали видео, — объяснил Андрей Воробьев.

В ГК «Автодор» не смогли оперативно прокомментировать результаты аудита безопасности. Ранее пресс-служба компании сообщала, что он проводился на участке М-4 «Дон» с 42,8 км до 81,4 км (прямое и обратное направление). Маршрут включал участки концентрации ДТП, места производства дорожных работ и ПВП. Результатом исследования должны стать не только рекомендации по повышению безопасности дорожного движения, но и предложения по внесению изменений в нормативно-техническую базу. В случае успешного проведения эксперимента новации планируется распространить на всю дорожную сеть «Автодора» (см. справку).

Нормам не противоречит

В России появятся новые дорожные знаки
В их числе — «Въезд на перекресток в случае затора запрещен» и «Диагональный пешеходный переход»

В Минтрансе «Известиям» сообщили, что сегодня на щиты со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета  в соответствии с ГОСТами помещают знаки «Пешеходный переход» и «Дети». Но допускаются и другие дорожные знаки на таких щитах в местах концентрации ДТП и на опасных участках для профилактики аварий.

В соответствии с ГОСТами используются четыре типоразмера знаков (I — малого, II — нормального, III — большого, IV — очень большого). На дорогах от четырех полос и автомагистралях устанавливаются большие знаки (для круглых — 900 мм в диаметре). А очень большие знаки (1200 мм в диаметре) устанавливаются там, где ведутся ремонтные работы, или на опасных участках, но только «при обосновании целесообразности применения»

дорожный_знак
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕМЕ
Новые дорожные знаки появятся на дорогах России через три года
Новые правила проезда по кругу вызвали споры в городах России
В России для водителей увеличился штраф за непропущенных пешеходов
В утвержденных ГИБДД экзаменационных вопросах о первой помощи нашли ошибки

— При необходимости допускается применять знаки большего типоразмера, — отметили в Минтрансе.

Руководитель экспертного центра «Пробок.нет» член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Александр Шумский отметил, что яркая окантовка делает знак гораздо заметнее.

— Ее использование должно быть оправданным, устанавливать щиты нужно в местах повышенной аварийности, а не кричать на каждом углу: «Волки!» — считает эксперт.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов рассказал, что из-за высокой скорости движения на платных трассах тяжело распознавать все знаки. Порой они сливаются с окружающим фоном, например с рекламным щитом. Салатовые щиты — хороший способ привлечь внимание, к тому же они обладают светоотражающим эффектом, отметил эксперт.

Ранее «Известия» сообщали, что в этом году на российских дорогах появятся несколько десятков новых дополнительных дорожных знаков и табличек. Среди них — «Запрет въезда на перекресток в случае затора», «Диагональный пешеходный переход», «Глухие пешеходы». 

Справка «Известий»

История скоростных платных дорог в России

В 1998-м был издан указ президента «О дополнительных мерах по развитию сети автомобильных дорог общего пользования», в котором признавалось целесообразным создание сети платных трасс. В том же году появился первый платный участок. Он находился на трассе М-4 и огибал село Хлевное Липецкой области.

 

Новый виток в истории платных дорог произошел в 2007 году, когда президент Владимир Путин подписал закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», в котором была определена детальная процедура взимания платы. Спустя еще два года была образована государственная компания «Российские автомобильные дороги» (ГК «Автодор»). Сейчас в ее управлении находятся трассы с платными участками М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-3 «Украина» и новая скоростная автомобильная дорога М-11 «Москва — Санкт-Петербург». Также существуют и региональные проекты — например, Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге. 

 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вот это засада
Как теперь вести себя на дороге при общении с сотрудниками ГИБДД
Обгону поставили рамки
В Москве представили социальный проект по безопасности дорожного движения
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017