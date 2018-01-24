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В ГИБДД рассматривают предложение о переэкзаменовке водителей при замене прав

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Водителей, действие удостоверений которых подошло к концу, могут обязать проходить переэкзаменовку на знание ПДД при замене документа. С таким предложением выступил Союз автошкол, сейчас его рассматривают в ГИБДД. Копия соответствующей резолюции III Конгресса автошкол есть в распоряжении «Известий».

В документе указано, что водители, которым сейчас надо менять права, получали их еще в то время, когда контроль за автошколами и качеством обучения будущих водителей был не таким строгим, как сейчас. Поэтому при обмене прав необходимо проверять их на знание актуальных правил дорожного движения.

Замглавы ГИБДД Владимир Кузин подтвердил «Известиям», что ведомство получило это и другие предложения, вошедшие в резолюцию.

«Мы работаем с этим документом. В обращениях есть и толковые предложения. Поэтому, естественно, мы рассмотрим их в установленном порядке. После этого предложения будут приняты или отклонены», — сказал он.

В сообществе автолюбителей при этом выступили против нововведения и заявили об отсутствии необходимости в пересдаче. 

Сейчас водители получают права сроком на десять лет, а затем меняют их на новые после предоставления медицинской справки. 

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Водителям грозит переэкзаменовка

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