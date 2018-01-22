Спецмашину с камерой-радаром начали испытывать в Казани

Спецмашину с камерой-радаром начали испытывать сотрудники правоохранительных органов в Казани, сообщила пресс-служба ГИБДД.

В районе Казани на объездной трассе начались испытания автомобиля «Лада Ларгус», оборудованной специальным устройством — камерой, которая может определять скорость проезжающего мимо транспортного средства, сообщило ProKazan.ru.

Система создана на основе технологии радаров «Робот». Особенность новейшей системы в том, что скорость измерить возможно не только в стационарном режиме, но и в мобильном. Также система будет фиксировать и выявлять автомобили, которые нарушили правила дорожного движения выездом на полосу встречного движения.

Патрульный экипаж на таком автомобиле будет дежурить на участках, на которых повышена статистика случаев дорожно-транспортных происшествий. После завершения тестовых испытаний будет рассмотрена возможность включения данной технологии в экипажи на постоянной основе и соответствующей закупки большего количества подобных систем.