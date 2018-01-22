Прямой эфир

Спецмашину с камерой-радаром начали испытывать в Казани

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спецмашину с камерой-радаром начали испытывать сотрудники правоохранительных органов в Казани, сообщила пресс-служба ГИБДД.

В районе Казани на объездной трассе начались испытания автомобиля «Лада Ларгус», оборудованной специальным устройством — камерой, которая может определять скорость проезжающего мимо транспортного средства, сообщило ProKazan.ru.

Система создана на основе технологии радаров «Робот». Особенность новейшей системы в том, что скорость измерить возможно не только в стационарном режиме, но и в мобильном. Также система будет фиксировать и выявлять автомобили, которые нарушили правила дорожного движения выездом на полосу встречного движения.

Патрульный экипаж на таком автомобиле будет дежурить на участках, на которых повышена статистика случаев дорожно-транспортных происшествий. После завершения тестовых испытаний будет рассмотрена возможность включения данной технологии в экипажи на постоянной основе и соответствующей закупки большего количества подобных систем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Под Ростовом произошло ДТП с участием четырех машин ГИБДД
Госавтоинспекции предложили изменить экзаменационные билеты

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017