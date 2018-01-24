Водителям грозит переэкзаменовка

Водители, срок действия удостоверений которых подошел к концу, могут столкнуться с необходимостью сдавать экзамен на знание ПДД при замене документа. Соответствующее предложение Союза автошкол сейчас рассматривают в ГИБДД. В сообществе автолюбителей уже выступают против нововведения и заверяют, что необходимости в пересдаче экзамена нет.

Предложение сдавать экзамен при переоформлении водительского удостоверения содержится в резолюции III Конгресса автошкол, направленной в ГИБДД (копия документа есть в распоряжении «Известий»). Сейчас водители получают права сроком на десять лет, а затем меняют их на новые после предоставления медицинской справки. Замглавы ГИБДД Владимир Кузин подтвердил «Известиям», что ведомство получило это и другие предложения, вошедшие в резолюцию.

— Мы работаем с этим документом. В обращениях есть и толковые предложения. Поэтому, естественно, мы рассмотрим их в установленном порядке. После этого предложения будут приняты или отклонены, — сказал Владимир Кузин.

В резолюции указано, что водители, которым сейчас надо менять права, получали их еще в то время, когда контроль за автошколами и качеством обучения будущих водителей был не таким строгим, как сейчас. Поэтому при обмене прав водителей надо проверять на знание актуальных правил дорожного движения, пояснил председатель Союза автошкол Александр Ачкасов. Он уточнил, что речь только о теоретической части экзамена, необходимости пересдавать практику эксперты не видят.

«Предложение обусловлено еще и тем, что уровень знаний, полученных в автошколе, с годами существенно снижается, а изменения в дорожном законодательстве и вовсе остаются вне поля зрения таких водителей», — указано в резолюции.

Теоретическая часть экзамена на права представляет собой тест из 20 вопросов. На них нужно ответить в течение 20 минут, при этом допускается совершить только две ошибки. За каждую из них нужно безошибочно ответить на пять дополнительных вопросов.

Автошколы предлагают также ужесточить контроль и за медицинскими справками, подтверждающими, что здоровье позволяет сесть за руль. Хотя срок действия таких справок с января сокращен до года, их наличие проверяют раз в десять лет при плановой замене удостоверения. Если за это время у водителя появились хронические заболевания или он пристрастился к алкоголю, отследить это невозможно. Автошколы предлагают обязать водителей возить медицинскую справку с собой, а инспекторов ГИБДД наделить правом проверять ее наличие, указано в резолюции.

Бывший глава ГИБДД Владимир Федоров напомнил, что в советские времена водители были обязаны подтверждать знания при замене прав, и заявил, что предложение восстановить эту систему он поддерживает. Главное — чтобы обучение в автошколе при этом не было обязательным, отметил он. А со справками о прохождении медкомиссии Владимир Федоров предложил другой подход.

— Необходимы разные требования в зависимости от возрастной категории. Я считаю, что чем больше возраст, тем чаще надо проходить медкомиссию. Например, в Китае можно управлять транспортным средством до 60 лет, — сказал он, заметив, что фактически сейчас водители могут проходить медосмотр раз в десять лет.

Председатель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев заявил «Известиям», что считает проверку знаний ПДД при обмене удостоверения излишней. По его мнению, опытные водители и так знают правила и следуют им. А медицинское освидетельствование, по мнению Сергея Канаева, должны проходить только те, кто дважды допустил грубое нарушение (например, вождение в состоянии опьянения, проезд на красный свет, выезд на полосу встречного движения).

В понедельник глава правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил Стратегию безопасности дорожного движения в России до 2024 года. Как писали «Известия», согласно стратегии, планируется добиться снижения числа погибших в транспортных происшествиях до четырех человек на 100 тыс. населения. Но в правительстве не планируют на этом останавливаться — поставлена задача к 2030 году полностью ликвидировать смертность на дорогах.