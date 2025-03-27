Путин обсудил с Чибисом социально-экономическое развитие Мурманской области
Президент России Владимир Путин в четверг, 27 марта, встретился с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и обсудил с ним социально-экономическое развитие региона.
В ходе обсуждения они также коснулись темы реализации национальных проектов, нацеленных на улучшение уровня жизни граждан.
«Те проекты, которые мы выполняли в соответствии с вашими поручениями, все ключевые показатели были на 100%. Сейчас приступили к работе по новым национальным проектам», — доложил Чибис.
Он поблагодарил Путина за решения, связанные с включением отдельных разделов в нацпроекты по Арктике. Губернатор Мурманской области отметил значение Международного арктического форума «Арктика — территория диалога».
Чибис также указал на инвестиционную привлекательность региона, отметив ее расширение. Губернатор добавил, что газификация Мурманской области к 2023 году станет точкой роста для региона.
В этот день на совещании по развитию Арктической зоны РФ Путин назвал Мурманск городом, который подает всем регионам Арктики пример поступательного развития. По словам главы государства, город играет определяющую роль всей этой зоны в целом.