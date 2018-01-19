Камеры зафиксировали более 83 млн нарушений ПДД в РФ в 2017 году

Автоматические камеры зафиксировали в 2017 году более 83,2 млн нарушений правил дорожного движения на дорогах России, что составило 79% от всех постановлений, вынесенных в течение года в отношении собственников и водителей автомобилей, сообщает МВД РФ.

«Система автоматической фиксации нарушений ПДД продолжает активно развиваться: если за 2016 год по результатам работы стационарных и передвижных комплексов, работающих в автоматическом режиме, был вынесен 61 млн постановлений по делам об административных правонарушениях, то за 2017 год их количество составило более 83,2 млн, что на 36,4% больше, чем за аналогичный предыдущий период», — говорится в сообщении МВД РФ.

Ведомство сообщает, что сегодня в РФ насчитывается более 9 тыс. стационарных и 3,8 тыс. передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД. При их помощи фиксируются такие нарушения, как движение по полосам общественного транспорта, нарушения правил стоянки и парковки, проезд на запрещающий сигнал светофора и другие нарушения.

МВД уточняет, что из общего числа постановлений о нарушениях ПДД 79% было выписано благодаря камерам автоматической фиксации.