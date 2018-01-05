МВД ужесточит наказание для злостных нарушителей ПДД

Министерство внутренних дел намерено в 2018 году ужесточить ответственность за систематические нарушения правил дорожного движения.

Как сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства, планируется ввести «дифференцированное наказание за систематическое нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства», а также уточнить порядок установления факта употребления алкоголя и установления ответственности за хулиганство со стороны участников дорожного движения.

О каких конкретно нарушениях идет речь, не уточняется.



