Российских водителей могут обязать повторно сдавать экзамен на знание ПДД при замене водительских прав. Соответствующий документ был подан на рассмотрение в ГИБДД. Зачем это нужно, чем может грозить автолюбителям и что именно предлагают авторы документа, разбирался портал iz.ru.

Как это работает сейчас?

Водительское удостоверение выдается водителю сроком на 10 лет после того, как он успешно сдал теоретическую часть экзамена и продемонстрировал практические навыки на специально оборудованной площадке и в городе.

Для допуска к этим испытаниям начинающий автолюбитель также должен предоставить медицинскую справку специального образца. Она, в частности, подтверждает, что человек не страдает шизофренией, невротическими или психическими расстройствами, в том числе связанными с употреблением наркотиков или алкоголя, а также обладает хорошим зрением.

По истечении срока действия прав водитель может их заменить. Для этого ему придется оплатить госпошлину, а также предоставить новую медицинскую справку.

борьба за права Чтобы легально сесть за руль, после обучения в автошколе необходимо сдать теорию и практику, успешно продемонстрировав свои навыки на автодроме и в городской черте Фото: ТАСС/Александр Алпаткин

Пересдавать экзамен приходится, но только в случае, если права не истекли, а были отобраны у водителя за грубые нарушения ПДД.

Что именно предлагают изменить?

В первую очередь представители автошкол настаивают на введении обязательной переэкзаменовки по истечении срока действия прав. При этом речь идет только о проверке знания теории. Она представляет собой тест из 20 вопросов, ответить на которые необходимо в течение 20 минут. Допустить можно только две ошибки. За каждую из них экзаменуемый получает еще по пять дополнительных вопросов.

Второе изменение может коснуться медицинских справок. По мнению представителей Союза автошкол, водителей надо обязать всегда возить действующий документ с собой, а инспекторам ГИБДД разрешить проверять наличие справки.

Для чего это нужно?

В середине 2010-х в стране прошла реформа автошкол. Правила их работы были существенно изменены, ужесточилась также и процедура сдачи экзамена в ГИБДД. Это означает, что практически все водители, которые сегодня имеют право управлять автомобилем, сдавали экзамен еще до этих изменений. Значит, и требования к ним были менее строгими, говорят авторы инициативы.

борьба за права1 Большинство российских водителей сдавали экзамены в ГИБДД до реформы автошкол, проведенной после 2010 года Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Кроме того, за это время в ПДД внесли ряд изменений и даже те правила, которые остались неизменными, за 10 лет могли частично стереться из памяти водителей, подчеркивается в составленном ими документе.

С медсправкой ситуация еще более запутанная. За 10 лет, которые проходят между получением прав и их заменой, у водителя могут появиться серьезные проблемы со здоровьем, резко ухудшиться зрение, развиться психическое расстройство или алкоголизм, подчеркивают в автошколах, но отследить это невозможно. Дополнительную коллизию создает тот факт, что с января 2018-го срок действия самой справки был сокращен до года. Для чего это было сделано, если предъявлять справку приходится только один раз, — пока неясно.

Это уже реальность?

Ужесточить процедуру замены водительских прав предложили в отечественном Союзе автошкол. Правда, пока автолюбителям нововведений можно не опасаться — документ был передан на рассмотрение в ГИБДД. Теперь представители автоинспекции должны с ним ознакомиться и решить, давать ли ему ход. Когда именно это может случиться — неизвестно.

Что говорят в ГИБДД?

В самом ГИБДД над предложениями автошкол еще думают, но замглавы Госавтоинспекции Владимир Кузин уже рассказал «Известиям», что некоторые из них не лишены рационального зерна.

— Мы работаем с этим документом. В обращениях есть и толковые предложения. Поэтому, естественно, мы рассмотрим их в установленном порядке. После этого предложения будут приняты или отклонены, — отметил он.

борьба за права2 Специалисты из автошкол настаивают на обязательной переэкзаменовке по теории Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Предложение ввести переэкзаменовку в целом поддержал и бывший глава ГИБДД Владимир Фёдоров. Он, впрочем, подчеркнул, что обучение в автошколе для опытных водителей не должно быть обязательным (а вот за сам факт пересдачи теории, скорее всего, придется заплатить дополнительную госпошлину. — Ред.).

Что думают автомобилисты?

Инициативу не поддерживает председатель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев, который в разговоре с «Известиями» эту меру назвал излишней. Аналогичного мнения придерживается и депутат Госдумы, председатель организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.

«Как водитель, конечно, не поддерживаю это предложение. Как законодатель — тоже. Право на управление транспортным средством выдается по результатам экзамена, и это право бессрочно с учетом обмена водительского удостоверения и физического статуса», — отметил он порталу iz.ru.

Вячеслав Лысаков напомнил также, что сейчас водители, лишенные прав за грубые нарушения ПДД, и так обязаны пересдавать теорию. Этого, по его мнению, вполне достаточно.

Альтернативные предложения

Большинство участников дискуссии и сами выступили со встречными идеями. Например, глава Федерации автовладельцев Сергей Канаев считает, что водители должны проходить медкомиссию только после повторного грубого нарушения правил дорожного движения, например, выезда на встречную полосу или проезда на красный свет.

борьба за права3 Некоторые эксперты считают, что регулярность прохождения медкомиссии должна быть связана с возрастом водителя Фото: ТАСС/Виктор Погонцев

А бывший глава ГИБДД Владимир Фёдоров считает, что регулярность, с которой водитель проходит медкомиссию, должна зависеть от возраста: чем старше становится человек, тем чаще необходимо проверять его здоровье. И привел в пример Китай, где управление автотранспортом вообще запрещено для всех, кто старше 60 лет.